Lo que necesitas saber: Aunque muchos hemos disfrutado toda la discografía de Queen sin falla desde morritos, parece que las nuevas generaciones tendrán que esperar para escuchar uno de sus clásicos.

Cuando pensamos en las bandas que muchos conocimos cuando éramos unos retoños, es probable que se les vengan varios nombres a la mente. Sin embargo, estamos seguros que la mayoría probablemente mencione a Queen, una de esas agrupaciones que nos enseñaron nuestros papás y que ahora, están en medio de la polémica porque los censuraron en una plataforma para niños.

Resulta que desde hace algunos días, los fanáticos de Freddie Mercury y compañía traen el coraje atorado, pues descubrieron que el tracklist original del disco de grandes éxitos de la banda británica no está en su totalidad disponible en Yoto, un reproductor de audio en línea dedicado a contenidos para los más pequeños del hogar.

A Queen nos los censuraron en un reproductor en línea para chavitos/Foto: Getty Images

En una plataforma para niños censuraron un clásico de Queen

Para que se den una idea de cómo está la cosa, muchas personas (con un montón de tiempo libre) se dieron cuenta que al Greatest Hits de Queen que se puede escuchar dentro de esta plataforma, le hace falta una rola clásica y viene acompañado de una advertencia que dice que las pistas utilizadas son “grabaciones originales y sin editar”.

“Si bien no se usan malas palabras, se recomienda la discreción de los padres al reproducir este contenido con niños más pequeños o cerca de ellos”, concluye el disclaimer de Yoto. Y quizá se estén preguntando a qué se refieren con todo esto. Bueno, pues la plataforma muestra este comunicado porque en un inicio, estaba disponible la rola “Fat Bottomed Girls”, un clásico de la agrupación británica.

Al parecer, las personas que trabajan en el reproductor para niños consideraron que esta canción de Queen (que apareció como primer sencillo del disco Jazz de 1978) es inapropiada para que los menores la escuchen (pues de entrada el título no es tan infantil que digamos). Es por eso que decidieron quitarla del tracklist del disco de grandes éxitos que los morritos pueden escuchar a través de este sitio.

Brian May y compañía… ¿estuvieron de acuerdo con la censura?

Como era de esperarse, los fans de la banda se quejaron e indignaron, pues consideraban que estaban censurando a Freddie Mercury y compañía, y que esto era obra del movimiento “woke”. Sin embargo, por más extraño que parezca, todo indica que los miembros restantes de la agrupación estuvieron de acuerdo con la movida de Yoto… así como lo leen.

De acuerdo con TMZ, un representante del mismísimo Brian May les dijo que tanto el guitarrista como el resto de la banda (donde al parecer incluyeron al baterista Roger Taylor y al bajista John Deacon) acordaron que omitieran “Fat Bottomed Girls” de la plataforma. Así que como verán, los propios integrantes de Queen están a favor de que los niños no escuchen este temazo.

Brian May y los integrantes restantes de Queen estuvieron de acuerdo con que censuraran “Fat Bottomed Girls” de Yoto/Foto: Getty Images

El mismo portavoz del grupo declaró que no haría más comentarios sobre esta decisión, pero parece que los morritos que quieran darle play a los éxitos de esta bandota no podrán escuchar este hitazo hasta que crezcan y encuentren el disco original. Aunque no todo está perdido, pues aún tienen chance de descubrir joyas como “Bohemian Rhapsody”, “Killer Queen”, “We Will Rock You” y “Another One Bites the Dust”.

