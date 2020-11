¡Por fin! Queen abre su cuenta oficial en TikTok y ya puedes usar su música en tus videos

Pasan los años y Queen sigue manteniéndose como una de las bandas más aclamadas de la historia de la música. El legado del grupo, por ejemplo, adquirió en 2018 un nuevo impulso gracias al estreno de Bohemian Rhapsody con Ramy Malek como el encargado de encarnar al legendario Freddie Mercury. Gracias a esa película, la música de Queen volvió a aparecer en importantes listas, como las de canciones más reproducidas en streaming.

Pues bien, de nueva cuenta, la obra de la agrupación inglesa trasciende a los nuevos espacios del ciberespacio con su arribo oficial a TikTok, una de las redes sociales más importantes de la actualidad. La plataforma, con autorización de la banda y sus disqueras asociadas, subió varios temazos del grupo para que los usuarios y fanáticos le entren de lleno a un nuevo ‘challenge’.

Queen llega a TikTok

El rock no ha muerto como muchos dicen y el arribo de Queen a TikTok es una de las pruebas. Aún después de varios años, la música del combo británico sigue sonando duro y ahora lo hará en la red social de origen chino. Los miembros restantes de la banda abrieron oficialmente una cuenta de la plataforma durante los recientes días.

Y vaya que lo hicieron con estilo. “Ha pasado mucho tiempo… ¡Dale una bienvenida magistral a Queen haciendo dueto con Freddie Mercury!”, se lee en la descripción del primer (y por ahora único) video que se subió a la cuenta junto con algunos hashtags que inmediatamente comenzaron a generar interacción. Por supuesto, la banda no dejó de aprovechar el momento y sumó un desafío para sus nuevos seguidores.

En este video, vemos el emblemático interludio con el que Freddie Mercury se dirigió a la audiencia durante la presentación de Queen en el Live Aid de 1985. La banda, desde luego, instó a los usuarios a entonar el tradicional “eeeoooooo” como parte de un ‘challenge’ bautizado como #SingWithQueen. Qué dices ¿lo intentas?

Unas rolitas para hacer tus videos

Como parte de la llegada oficial de Queen a TikTok, la banda en conjunto con Universal Music Group y Hollywood Records permitieron que la plataforma incluyera en su catálogo de canciones algunos de los temas más importantes del grupo.

De esta manera, un total de 10 canciones se ponen a disponibilidad de los usuarios para que las puedan incluir en sus propio contenido desde la red social. Las canciones que llegan oficialmente a TikTok son “Bohemian Rhapsody”, “Another One Bites The Dust”, “Don’t Stop Me Now”, “We Will Rock You”, “Under Pressure”, “We Are The Champions”, “I Want To Break Free”, “Somebody To Love”, “Killer Queen”, y “Radio Ga Ga”.

Sin duda, será un tarea difícil escoger con cuál de estas clásicas canciones adornar tus videos. Habrá que estar atentos para ver si, por ahí, nos encontramos a la próxima estrella viral de TikTok como el cholo que revivió la fiebre por Fleetwood Mac, pero esta vez con la música de Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon.