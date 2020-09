Por: Salvador Medina

La música y sus diversos encantos a veces pueden provenir de lugares impensados. Sonidos que sin darnos cuenta nos tocan las fibras del corazón, y eso es justamente lo que pretende Rachel Chinouriri a través de su música.

Esta chica de 19 años ha comenzado a demostrarle a todos que es un proyecto musical que vale mucho la pena acercarse y explorar, pues como todo proyecto emergente, Rachel sin duda plasma en cada una de sus piezas la gran labor que existe en todo el proceso para lograr un producto final increíble: un ícono del DIY en toda la extensión de la palabra.

¿Quién es Rachel Chinouriri?

Nacida en Croydon, al sur de Londres, Chinouriri es la más joven de una familia numerosa proveniente de Zimbabwe, siendo la única hija originaria de Inglaterra. Los valores tradicionales de Zimbabwe reinan dentro de su familia, lo que significaba que a veces se sentía aislada de su entorno cultural viviendo sus primeros años en Inglaterra.

Rachel encontró consuelo escribiendo y grabando música, donde para sorpresa de muchos nos encontramos que, a pesar de tener exposición limitada a la música pop, su canto y su aprendizaje de guitarra autodidacta significaron un desarrollo en un estilo totalmente único, con raíces en sus orígenes africanos que embonan perfecto con ese género musical que durante años le fue desconocido.

Los inicios de su prematura carrera

Cuando era pequeña usaba el piano de un tío suyo de la iglesia de su localidad, posteriormente ella misma se compraría un violín. Apenas a la edad de 17 años, realizó un EP y lo grabó en su computadora portátil con un micrófono que costó 20 libras esterlinas, para posteriormente ella misma mezclarlo en la computadora de su madre donde finalmente lo compartió por primera vez a la luz a través de Soundcloud.

El EP se llama acertadamente ‘Bedroom Tales’, siendo tan llamativo que recibió el apoyo de la BBC Introducing casi al instante, estableciendo a Rachel como un acto para ver. Sus principales inspiraciones son bandas como Coldplay y Daughter, artistas en los que ella encontró una verdadera profundidad en el sentir de las canciones por la naturaleza de algunas de sus letras.

¿Por qué es tan especial?

Rachel Chinouriri nos ha cautivado con canciones flexibles como “So My Darling”, que contiene ese ritmo tranquilo suave, que despierta nuestras ganas incesantes de relajarnos y dejarnos llevar únicamente por la música. Aunque también, por otro lado tenemos “The River Bend”, una canción que mezcla diversos ritmos, con instrumentos extravagantes que nos causan intriga, dando sonidos que sin duda nos conquista.

En el caso específico de “So My Darling”, es una canción que va acompañada de un video especial que está dirigido por la propia Rachel y presenta clips de sus amigos hablando sobre el amor y la pérdida. Creando un sentido de pertenencia e identificación con su audiencia, con un tema tan común pero tan importante de abordar, ya que desafortunadamente puede generar emociones sumamente pesadas.

Rachel Chinouriri crea canciones atemporales y que no siguen las tendencias actuales

La esencia de su música radica en un increíble pop alternativo, mezclado con R & B cargado de emociones que se siente extremadamente personales. Y al mismo tiempo, con canciones que conservan su universalidad.

Rachel en entrevista con NME menciona que su objetivo es crear música atemporal, canciones que puedas escuchar siempre y no sepas nunca en qué momento se hicieron, no pretende familiarizarse con las tendencias actuales, algo que parece ser un sello característico de la joven que parece no querer pertenecer a lo mainstream, a pesar de que muchos jóvenes de su edad intentan demasiado lograr eso.

No dudamos en verla en grandes escenarios del mundo cuando la pandemia finalice

Con solo 19 años, Rachel Chinouriri ya ha logrado ser parte de carteles de grandes festivales en el mundo, tales como el Pitchfork Music Festival Paris y el Field Day Festival, donde ha ido captado la atención de los jóvenes y veteranos amantes de la música hecha por artistas que portan con orgullo el banderín del DIY (Do It Yourself).

En la actualidad, Rachel Chinouriri se ha mantenido en constante actividad, estrenando dos singles en lo que va del año como son “Give me a Reason” y “Beautiful Disaster”. Previamente Rachel había lanzado el año pasado a la luz su EP ‘Mama’s Boy’, una colección especial de 5 canciones sumamente especiales que les recomendamos. Sin duda, una artista que pronto veremos en grandes escenarios, claro siempre y cuando el coronavirus lo permita.