Radiohead concluirá su serie de conciertos semanal con un set de los 90

Nos guste o no, todas las cosas buenas en esta vida llegan a su fin (y las cosas malas también para los optimistas del coronavirus). Hoy toca hablar del final de una etapa que nos mantenía con vida semanalmente. El anuncio de la serie de conciertos de Radiohead nos tuvo bailando como Thom Yorke en “Lotus Flower” desde principios de abril, pero ahora nos vamos hacia un lugar mucho más “Pyramid Song”.

Radiohead anunció el día de hoy (1 julio) que llegó el día de concluir su serie de conciertos en curso transmitiendo un clásico de los 90. Pero antes de seguir por aquí, es el momento perfecto de ver el recorrido completo por el que nos han llevado los británicos.

Historia de la serie #AtHome

Thom Yorke y compañía empezaron todo un 8 de abril cuando anunciaron que comenzarían a transmitir conciertos especiales a través de YouTube llamada #AtHome. Ahí nos prometieron una cosa: que sus conciertos continuarían “hasta que las restricciones resultantes de (la) situación actual se alivien o nos quedemos sin conciertos”.

El siguiente día nos presentaron Live From a Tent In Dublin, que tuvo lugar en el Hipódromo de Punchestown en año 2000. A partir de ese día nuestras semanas no serían lo mismo. Radiohead lanzó sus épicos conciertos en Lollapalooza Berlin (septiembre 2016), Buenos Aires (marzo 2009), Coachella (abril 2012) y Bonaroo (2006).

Por si esto no fuera suficiente, Radiohead siguió con el lanzamiento de dos conciertos de lujo: The King of Limbs: Live from the Basement y el In Rainbows From the Basement. Estas joyas fueron unos imperdibles. Después nos llevaron hasta Londres (mayo 1994), a São Paulo (abril 2018), a la Saitama Arena en Japón (octubre 2008) y a Suiza (2016).

Mientras el gobierno del Reino Unido se prepara para levantar las medidas de cuarentena, Radiohead le es fiel a su palabra. Tal y como lo prometieron, la cuarentena llega a su fin y con ella su muy querida y disfrutada serie.

El último concierto

El concierto que toca disfrutar por una última vez es el concierto que dieron en el festival francés Eurockeennes en julio de 1997. El concierto se estrenará en YouTube como de costumbre y será transmitido el 2 de julio a las 4 p.m. Para despedirse, Radiohead escribió:

“Muchas gracias por mirar. El estimado gobierno del Reino Unido ha considerado que es hora de facilitar el bloqueo. Por supuesto, veremos cómo va eso. Nos vemos más tarde. O posiblemente antes”.