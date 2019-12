Radiohead es una de esas bandas que al principio se mostraban reacias con las entonces plataformas digitales de reproducción. A pesar de que le habían declarado la guerra a empresas como Spotify –que al final terminaron cediendo–, ahora sorprenden a todos sus fans pues la discografía completita de la banda ahora la podrán escuchar en la comodidad de YouTube. Sí, así como lo lees, este es un milagro de Navidad.

A partir de ahora podrás dirigirte a la plataforma de videos musicales y escuchar tus rolas favoritas de Thom Yorke y compañía, pues en YouTube ya están en su totalidad discos sumamente importantes en la carrera de Radiohead, como OK Computer, Kid A, Hail to the thief, In Rainbows y el más reciente de todos, A Moon Shaped Pool.

La decisión de subir lo mejor de su discografía viene en un momento bastante extraño, pues la semana pasada Billboard anunció que a partir del próximo año las reproducciones de los videos oficiales dentro de YouTube así como de algunos servicios musicales de streaming también contarán par cada uno de sus listados, argumentando que este es un esfuerzo para hacer válidas las preferencias de millones de usuarios.

Esta es una de las primeras noticias que recibimos de Radiohead desde que fueron inducidos al Rock and Roll Hall of Fame, pues cada uno de sus integrantes han retomado sus proyectos alternos. Thom Yorke hizo el álbum ANIMA, que también tuvo una cinta en Netflix dirigida por Paul Thomas Anderson, además visitará nuestro país el próximo año para dar una serie de shows en Guadalajara y como parte del cartel del Ceremonia 2020.

Por su parte, Jonny Greenwood lanzó un nuevo sello discográfico de música clásica y Ed O’Brien lanzó un par de sencillos y anunció su primer álbum como solista, el cual saldrá el próximo año. Mientras esperamos más noticias de Radiohead, échense cualquier de sus discos completitos en YouTube: