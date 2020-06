¿Aburridos? Radiohead te tiene cubierto con su nuevo rompecabezas de ‘Com Lag’

Esta cuarentena nos tiene haciendo de todo. Aprendiendo un idioma, tomando clases de cocina y maratonear series y películas. Sin embargo, las semanas pasan y las actividades se agotan. Afortunadamente, Radiohead se ha dado a la tarea de mantenernos entretenidos con su serie semanal de conciertos, incluidas las sesiones From The Basement de In Rainbows y King of Limbs. Pero ahora nos tienen un nuevo reto.

Después de sorprendernos varias veces con nuevos proyectos individuales como el de Ed O’Brien con su primer álbum en solitario bajo el nombre de EOB y Thom Yorke presentando su canción “Daily Battles” de la nueva película de Edward Norton Motherless Brooklyn, ahora están lanzando un nuevo rompecabezas para probar tus habilidades.

A través de sus redes sociales oficiales, los ingleses anunciaron “Radiohead Fragmentary Time Waster”, el nombre que llevará esta edición de su nuevo rompecabezas.

Para realmente poner a todos sus fans a prueba, el rompecabezas que se armaron contiene mil piezas en total, por lo que con seguridad pasarás unas buenas horas armándolo por completo. Lo mejor es que la imagen es toda un rareza. Está tomada de la portada de su EP Com Lag de la era Hail To The Thief. Algo que lo vuelve una verdadera pieza de colección.

En la descripción en la página de venta, se lee: “Rompecabezas de 1000 piezas con diseño ‘Com Lag’. El tablero está hecho de material 100% reciclado e imagen impresa en una fuente de papel FSC, con tintas a base de agua. Las piezas están alojadas en una bolsa de tela de algodón, dentro de la caja. Tamaño del rompecabezas terminado: 66 cm x 50 cm”.

Por si empezar a armar un rompecabezas no fuera tarea complicada, en la portada nos quieren confundir un poco más: “No será fácil. No está destinado a ser fácil. Será fácil. Está destinado a ser fácil”. ¿Entonces cómo?

El rompecabezas cuesta 35 dólares, lo que se traduce a 796 pesos aproximadamente y lo puedes ordenar aquí mismo. Con esta nueva pieza de colección Radiohead nos recuerda su increíble rola “Jigsaw Falling Into Place”, pero al armar el rompecabezas, no hay más que dejar correr toda su discografía.