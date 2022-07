Ora, ora… No nos maltraten a Tom Morello que todavía tenemos esperanzas de que Rage Against The Machine anuncié algún show en México.Y es que el guitarrista seguro se llevó tremendo susto luego de lo taclearan en pleno concierto de Rage Against The Machine.

Los hechos sucedieron el pasado sábado 23 de julio durante un show que la banda dio en Toronto, Canadá. Por fortuna, parece que el músico no presentó lesiones de gravedad.

Tom Morello levantándose tras ser derribado. Foto: Captura de pantalla.

Taclean a Tom Morello mientras tocaba con Rage Against The Machine

Entendemos que el regreso de Rage Against The Machine es emocionante, sobre todo después de que la pandemia los hizo posponer su gira de reencuentro. Lo bueno: la banda ya está girando por el mundo… lo malo: hay algunos fans que provocan uno que otro disturbio en los shows incluso sin importar que sus ídolos terminen directamente perjudicados.

Así le pasó al buen Tom Morello luego de que un fan subiera al escenario de la Scotiabank Arena en Toronto. Y bueno, como les decíamos, el guitarrista se llevó un guamazo de esos que solo se ven en la NFL.

Tom Morello regresa al escenario para seguir tocando. Foto: Captura de YouTube.

RATM estaba tocando “Killing In The Name” (AQUÍ la historia detrás de la canción) cuando de pronto, un seguidor subió por un lado de la tarima. El hombre corrió hacia Tom Morello, pero casi de inmediato uno de los guardias reaccionó.

La cosa fue que el fanático logró esquivar al elemento de seguridad y este último, terminó tacleando al guitarrista prácticamente por la espalda. Zack De La Rocha, quien recientemente se lastimó una pierna durante la gira, paró la presentación ya que su compañero de grupo cayó del escenario.

Y aunque el impacto se ve que estuvo duro, el asunto no pasó a mayores. Morello se paró como diciendo “¿qué carajos acaba de suceder?” en medio de los aplausos de la gente que lo vio ponerse de pie sin bronca. “No intenten esa mierd@… Lo siento. Estamos relax. Los amamos a todos, pero no hagan eso“, dijo De La Rocha para que luego Rage Against The Machine tocará la rola desde el inicio. Así estuvo la onda:

Vimos a RATM en Canadá

Hace unos cuantos días, nos lanzamos a ver a Rage Against The Machine en el Festival d’été de Quebec también en Canadá. Y no les mentimos: la banda trae un show poderoso con todo y que Zack De La Rocha, debido a un accidente reciente, canta sentado en una silla.

La verdad es que ya nos urge verlos de visita en México… y eso si es que tienen pensado pasar por acá. Ojalá que sí. Mientras, acá les dejamos nuestra reseña del ese show para que chequen que la neta se están rifando como en sus mejores años.