Red Hot Chili Peppers confirma la muerte de Jack Sherman, su exguitarrista

Malas noticias para el mundo de la música. La madrugada de este sábado 22 de agosto, los Red Hot Chili Peppers confirmaron el fallecimiento de Jack Sherman, su exguitarrista y quien participó en el primer disco de la agrupación, la cual actualmente está conformada por Anthony Kiedis, John Frusciante, Michael “Flea” Balzary y Chad Smith.

A través de sus redes sociales, la banda originaria de Los Ángeles, California, informó sobre la muerte de Sherman, quien también los acompañó en su primera gira por los Estados Unidos. “Nosotros, los de la familia RHCP, quisiéramos desearle a Jack Sherman que navegue sin problemas hacia los mundos del más allá, ya que ha fallecido”, menciona la agrupación en sus posteos.

We of the RHCP family would like to wish Jack Sherman smooth sailing into the worlds beyond, for he has passed. Jack played on our debut album as well as our first tour of the USA. pic.twitter.com/2vpZ3wrYRN

— Red Hot ChiliPeppers (@ChiliPeppers) August 22, 2020