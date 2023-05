Si hay un detalle que le da un toque especial a una canción, es cuando encontramos en ella referencias a otros artistas. Ya sea como parte de la narrativa o como un simple detalle emotivo, hay proyectos musicales que utilizan este recurso para darle otra dimensión a sus composiciones… Y sí: ese fue el caso de The Chainsmokers con la canción “Closer” y su relación con Blink-182.

¿Ya la recordaron? Aunque no lo crean, este tema del dúo de electrónica se lanzó hace 7 años (es decir en 2016) y se sigue sintiendo bastante fresco en realidad. Además de que el sencillo supuso un hitazo en la carrera de Andrew Taggart y Alex Pall (con Halsey como la invitada en la voz), para muchos la mención a Blink fue un detalle inesperado pero interesante.

Pero había algo más detrás de ello pues “Closer” de The Chainsmokers hacía referencia a una canción del trío de pop-punk, pero sin especificar concretamente cuál era. Y bueno, si no tienen el dato, aquí les contamos de qué va todo este rollo.

Blink-182 en el 2003. Foto: Getty.

La mención a Blink-182 en “Closer” de The Chainsmokers

Y a todo esto, ¿cuál es el verso de “Closer” de The Chainsmokers que hace referencia a Blink-182? Bueno, como recordarán algunos, la canción se narra desde la perspectiva de una expareja que se reencuentra luego de mucho tiempo.

Así, en medio del encuentro, llegan un montón de recuerdos a uno de los antiguos amantes. “You look as good as the day I met you/I forget just why I left you, I was insane/Stay and play that Blink-182 song/That we beat to death in Tucson, okay”, dice el verso de Halsey en la rola. Aquí su traducción:

“Te ves tan bien como el día en que te conocí Olvidé por qué te dejé, estaba loca Quédate y reproduce esa canción de Blink-182 que poníamos hasta la muerte en Tucson, está bien”.

¿A qué canción de Blink-182 se refieren The Chainsmokers en “Closer”?

He ahí el dilema… Lo primero debemos tener en cuenta es que tanto Andrew Taggart como Alex Pall, son fans declarados de Blink-182. En una entrevista que dieron para Genius, The Chainsmokers mencionaron que “Closer” se inspiró de alguna manera en “I Miss You” de la banda de pop-punk.

“Estábamos escuchando ‘I Miss You’ y acabábamos de empezar a tocarla en nuestros sets cuando escribimos esta canción… Gran parte de la inspiración para escribir canciones proviene de bandas como Blink-182 y Taking Back Sunday”, dijo Taggart

Andrew Taggart. Foto: Getty.

A raíz de esa declaración, mucha gente reforzó la idea de que esa canción de Blink-182 es a la que The Chainsmokers hacía referencia en “Closer”… Y aunque pareciera un argumento válido lo expresado anteriormente por Andrew Taggart, lo cierto es que él mismo aclaró los rumores a través posteriormente.

“I Miss You” solo había sido una rola que los inspiró a componer su hit. Como bien apunta Billboard, Taggart lanzó un tuit (ahora eliminado) por ahí de septiembre del 2016 donde especificó que en realidad, la canción a la que hacían referencia en “Closer” era “Feeling This”… Pero contradijo de inmediato.

En un tuit más (también eliminado), Taggart dijo que la referencias podría ser sobre cualquier canción del álbum homónimo del Blink-182 lanzado en 2003, donde vienen precisamente “I Miss You” así como “Feeling This” entre otras. Al parecer, es uno de sus discos preferidos de la banda comandada por Tom DeLonge, Mark Hoppus y Travis Barker.

Y luego, The Chainsmokers colaboró con sus ídolos

De alguna manera podríamos decir que “Closer” acercó a The Chainsmokers a Blink-182. Tres años después del lanzamiento de esa canción, es decir en 2019, el dúo de música electrónica se juntó con la banda de pop-punk (en ese momento con Matt Skiba como vocalista) para una colaboración llamada “P.S. I Hope You’re Happy”.

¿Se imaginan eso? ¿Llegar a trabajar con una de tus bandas favoritas? Qué momentazo pasar de hacer menciones a colaboraciones con esos artistas que te marcan en grande. El verdadero sueño…

Andrew Taggart y Alex Pall junto a Matt Skib y Mark Hoppus. Foto: Getty.