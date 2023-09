Lo que necesitas saber: Este 2023, cumple 25 años el 'Up' de R.E.M. y para calentar motores, reeditarán este discazo con material inédito.

Definitivamente, este 2023 ha sido un gran año para la industria musical. A lo largo de todos estos meses que van, hemos escuchado discos y rolas que nos han acompañado durante todo este tiempo. Sin embargo, también hay bandas y artistas que están aprovechando la oportunidad para festejar algunos de sus álbumes más importantes. Tal es el caso de R.E.M., con el 25 aniversario de Up.

A pesar de que la banda estadounidense lleva un buen rato separada (más de una década), no han parado de compartir material que tenían guardado en el baúl de los recuerdos con sus fans from hell. La prueba está en que recientemente estrenaron un remix especial de la canción “Strange Currencies” para la segunda temporada de The Bear.

R.E.M. en uno de sus últimos conciertos/Foto: Getty Images

R.E.M. festejará a lo grande los 25 años de ‘Up’

Sin embargo, R.E.M. regresó este 2023 con bombo y platillo una reedición especial por los 25 años de Up, su undécimo material discográfico y el primero sin el baterista Bill Berry, que viene con algunas sorpresas que los dejarán con la boca abierta. Lo decimos porque además de incluir las 14 rolas que aparecen en el tracklist original, agregarán temas completamente inéditos que hasta ahora –y después de su separación– verán la luz.

De acuerdo con un comunicado publicado por la banda, en esta nueva edición del álbum vendrán 11 canciones nunca antes escuchadas, las cuales tomaron de la grabación de la presentación de Michael Stipe y compañía en el programa de televisión Party of Five. Y como adelanto de todo este material nunca antes escuchado, estrenaron la versión de “Daysleeper” que tocaron en el show.

R.E.M. reeditará ‘Up’ por su 25 aniversario/Foto: Craft Recordings

Por si esto no fuera suficiente, la reedición del 25 aniversario de Up de R.E.M. incluirá un Blu-Ray con videos musicales en HD de los sencillos del álbum, una presentación de seis canciones titulada Uptake que grabaron en Londres y un libro de 32 páginas escrito por Josh Modell que incluye nuevas entrevistas con la banda… En pocas palabras, este de plano es un material que cualquier fan debe tener en su colección.

Ahora bien, quizá en este punto se estén preguntando cuánto cuesta esta joya. Bueno, pues les contamos que los precios van de los 30 a los 50 dólares (o sea, entre 513 y 855 pesitos mexicanos) y ya lo pueden preordenar a través de la página oficial de la banda junto a un montón de merch edición especial. Pero mientras tanto y para calentar motores, chequen la nueva versión de “Daysleeper” y el tracklist de la reedición.

Disco 1 – Up (con audio remasterizado)

1. Airportman

2. Lotus

3. Suspicion

4. Hope

5. At My Most Beautiful

6. The Apologist

7. Sad Professor

8. You’re In The Air

9. Walk Unafraid

10. Why Not Smile

11. Daysleeper

12. Diminished

13. Parakeet

14. Falls To Climb

Disco 2 – Party of Five Recording

1. Introduction

2. What’s The Frequency, Kenneth?

3. Lotus

4. Daysleeper

5. Country Feedback

6. Walk Unafraid

7. Losing My Religion

8. Parakeet

9. The Apologist

10. It’s The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine)

11. I’m Not Over You

12. Man On The Moon

Disco 3 – Blu-ray

1. Up – 5.1 Surround Sound

2. Up – Hi-Resolution Audio

3. This Way Up (press kit)

4. Uptake (six-song performance)

5. Daysleeper (music video)

6. Lotus (music video)

7. At My Most Beautiful (music video)

Edición Extendida (2-CD/Digital):

Disco 1 – Up (con audio remasterizado)

1. Airportman

2. Lotus

3. Suspicion

4. Hope

5. At My Most Beautiful

6. The Apologist

7. Sad Professor

8. You’re In The Air

9. Walk Unafraid

10. Why Not Smile

11. Daysleeper

12. Diminished

13. Parakeet

14. Falls To Climb

Disco 2 – Party of Five Recording

1. Introduction

2. What’s The Frequency, Kenneth?

3. Lotus

4. Daysleeper

5. Country Feedback

6. Walk Unafraid

7. Losing My Religion

8. Parakeet

9. The Apologist

10. It’s The End Of The World (And I Feel Fine)

11. I’m Not Over You

12. Man On The Moon

Up (2-LP Vinil remasterizado):

Lado A

1. Airportman

2. Lotus

3. Suspicion

Lado B

1. Hope

2. At My Most Beautiful

3. The Apologist

4. Sad Professor

Lado C

1. You’re In The Air

2. Walk Unafraid

3. Why Not Smile

4. Daysleeper

Lado B

1. Diminished

2. Parakeet

3. Falls To Climb

