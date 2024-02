¡R.E.M. se reunió para festejar el aniversario de su disco debut!

No cabe duda que las sorpresas a nivel musical están a la orden del día, pues de repente aparecen noticias emocionantes de las bandas y artistas que nos encantan. Sin embargo, hay quienes de plano no pensábamos que tendrían algo preparados para nosotros este 2024. Tal es el caso de R.E.M., quienes inesperadamente se reunieron luego de casi 23 años separados.

Fue en 2011 cuando la legendaria banda estadounidense anunció que tras más de tres décadas juntos, dirían adiós para dedicarle tiempo a sus familias y proyectos personales. Desde entonces no habíamos visto juntos a Michael Stipe, Bill Berry, Peter Buck y Mike Mills, pues lo único que han hecho es relanzar sus discos con reediciones de aniversario y una que otra rola especial (como el remix que se armaron para The Bear).

Sin embargo, parece que ya era momento de que los integrantes de R.E.M. se juntaran una vez más y en esta ocasión, a quien debemos agradecerle es a su disco Murmur. Resulta que el 8 de febrero se llevó a cabo un evento especial en el 40 Watt Club, un foro ubicado en la ciudad natal de la agrupación, Athens Georgia para celebrar un aniversario más de su álbum debut.

En dicho evento al que le cayeron más de 400 afortunados, y de acuerdo con NME, participaron el actor Michael Shannon (a quien recordarán por su trabajo en cintas como Revolutionary Road o Nocturnal Animals) y el músico Jason Narducy con su grupo, donde además de interpretar por completo el primer material discográfico de la banda, también tocan otros de sus éxitos.

Esto de por sí ya era un verdadero agasajo, escuchar a Shannon cantando las rolas de Murmur, el disco con el que el mundo conoció a R.E.M. Sin embargo, nadie se imaginaba que en medio de este eventazo que se armó en la ciudad que los vio nacer, se aparecerían ni más ni menos que los integrantes de la agrupación estadounidense… así como lo leen.

Michael Stipe, Bill Berry, Peter Buck y Mike Mills se reunieron en el 400 Watt Club para sumarse a la celebración de su álbum debut junto a Michael Shannon y compañía. Y aunque no tocaron ninguna rola como grupo (solo Mike, Bill y Peter se echaron un par de canciones), el frontman y vocalista de la banda si se aventó unas palabras un tanto emotivas para agradecerle a todos los presentes.

“Hablando en nombre de Bill, Mike y Peter, estamos muy emocionados de estar aquí esta noche”, declaró Stipe al respecto. Y por supuesto que los afortunados que tuvieron chance de estar precisamente en ese lugar, además de vivir un momento épico, compartieron con nosotros los simples mortales, videos y fotos del breve reencuentro de R.E.M. A continuación les dejamos algunos para que los chequen.

I’ve always wanted to go to Athens, GA for a pilgrimage in honor of the B-52s and #REM. My friend Mike Shannon and pals were playing all of Murmur at the historic @40WattAthens so I decided it was the right time to go. The real surprise? All four of them showed up! ?? pic.twitter.com/kC6aRfu7BD