Repasando la historia de sus mejores canciones: Una entrevista con SPOON

Hoy es la fecha de lanzamiento de la reedición Gimme Fiction and Ga Ga Ga Ga Ga de SPOON.

1996. En medio de la euforia provocada por el estreno de Independence Day y las victorias de Braveheart, Apollo 13th y hasta Pocahontas en la entrega del Oscar, las Spice Girls tomaban por asalto al mundo entero: los sonidos pegajosos de “Wannabe” se replicaban como gremlins con canciones como “I Love You Always Forever” de Donna Lewis. Y ni qué decir de los trancazos de Céline Dion que tuvimos que chutarnos como herencia de Titanic.

El panorama no era tan alentador, ¿cierto? Bueno, la realidad es que no todo era tan cursi y meloso como parece, porque mientras esto sucedía, cuatro jóvenes texanos irrumpieron en la escena alternativa para dar pie a un movimiento que en los próximos años llamaríamos “indie”. Sí, estamos hablando de SPOON.

24 años han transcurrido desde aquel entonces. 24 años en los que SPOON se convirtió en la piedra angular de un movimiento que marcó las primeras décadas del nuevo milenio al explorar todo tipo de sonidos, temas y estados de ánimo visibles a lo largo de su discografía compuesta por nueve discos que en este 2020 serán reeditados en vinilo y CD por primera vez.

Sin lugar a dudas, este fue el pretexto perfecto para sentarnos a platicar con Britt Daniel, líder y vocalista, sobre la historia detrás de las canciones que han marcado la carrera de SPOON. Así que prepárense para un Best Of...

Ga Ga Ga Ga Ga (2007)

‘Don’t You Evah’

Esta canción es uno de los pocos covers que hemos hecho. Era una canción de The Natural History, una banda de Brooklyn que ya no existe, pero alguna vez los vimos en Brooklyn, hicimos un par de giras y nos hicimos amigos. La forma en que escuché esta canción fue trabajando en “Gimme Fiction”, y Max, quien era el principal compositor de The Natural History, estaba trabajando en letras y canciones para el disco en el que estaban trabajando. Así que intercambiamos canciones.

Él me envió un par de canciones, una que se llama “Abel” y la otra es “Don’t You Evah”. Me encantó. Se convirtió en mi canción favorita durante una semana, más o menos. Y yo le agregué algunas ideas, como si le pusiera una coctelera. Puse algunas palmas ahí. Creo que hice algo de guitarra y se la envié de vuelta.

Al final, la pusieron en un disco. Pero este nunca salió, y cuando estábamos trabajando en el Ga Ga Ga Ga Ga, les dije que yo sabía de una canción que nadie conocía y que era realmente buena, tal vez incluso un éxito, que podríamos grabarla y sería nuevo para todos los demás. Así que lo hicimos y funcionó mejor de lo que esperábamos. Es una de las mejores canciones y terminamos agregándola también en el disco de Grandes Éxitos.

‘The Underdog’

Es una canción que por poco y no la incluimos en el disco, es la única canción de Ga Ga Ga Ga Ga que trabajamos con un productor diferente. Todos nuestros discos fueron coproducidos por nosotros y Mike McCarthy. Así que Girls Can Tel, Kill the Moonlight, Gimme Fiction y Ga Ga Ga Ga Ga, todos fueron coproducidos por Mike y nosotros.

Pero hubo un momento en el que Mike no estaba disponible, y realmente no había mostrado mucho interés en “The Underdog”. Se la tocamos en un ensayo y no le gustó. No diría que no quería trabajar en ella, pero no parecía tan emocionado como para hacerla.

Así que terminamos y ahí estaba este tipo llamado John Bryant, que es un gran productor, y quería hacer una canción con nosotros. Le envié algunas canciones y una de ellas fue “The Underdog”. Como sea, es una forma larga de decir que era la única canción del disco que no fue producida por Mike y nos pareció que se sentía diferente.

Parecía que tal vez no encajaba, porque gran parte de ese disco está orientado al reverb y al doblaje. Y por poco no la incluimos, pero en una visita de Merge, la persona de radio que trabajaba en nuestro sello discográfico, nos dijo que definitivamente ese debería ser el primer sencillo del disco, y nosotros nos quedamos impactados.

No pensé que fuera un éxito. Pensé que era una pequeña canción genial. Pensé que sonaba, ya sabes, que era interesante, diferente y luché contra ello. Pero Merge tenía razón y lo hizo muy bien para nosotros.

Telephono (1996)

‘Not Turing Off’

La primera vez que escuché el término ‘indie rock’ fue cuando estábamos de gira en Boston promocionando Telephono y conocí a un hombre con el que había estado intercambiando por correo cintas con canciones inéditas. No lo había visto personalmente, pero él fue el que me dijo: “Oye, ¿te gusta el indie rock?”, y yo respondí: “¡¿Qué cosa?!“. Pero el concepto me enloqueció. No sabía a lo que se refería.

Le dije que disfrutaba mucho de la música publicada por sellos independientes. Él me replicó que sí, pero me refiero más al indie rock y fue cuando me aclaró que es un género. Yo me quedé pensando. Para ese entonces, todavía estaba obsesionado con el término que se usaba como medio de comercio. Y, bueno, muchas personas dicen que nuestro disco abrió la puerta a la escena indie de una patada pues supongo que de cierta forma lo fue.

Pero en ese momento simplemente no me di cuenta de lo que era. Sabía de antemano lo que eran las discográficas independiente y lo que significaba, pero como género, me confundió. Esta canción es una de nuestras canciones más antiguas y no estoy seguro de si hay una línea directa o no, pero si sé que estaba pensando en PJ Harvey cuando escribí esta canción.

A Series of Sneaks

‘The Agony Of Laffitte’

“The Agony of Laffitte” fue una canción que sacamos después del disco que firmamos con Elektra Records. Se trata de nuestro contacto con esa disquera, un tipo que se llamaba Ron Laffitte. De hecho, deben saber que escribimos dos canciones sobre Laffitte. Una es ‘The Agony of Laffitte’ y la otra es “Laffitte is Comming Out”. Ahora, estas son canciones acerca de nuestra experiencia sobre trabajar con él. No fue una buena experiencia para nosotros.

Girls Can Tell

‘Everything Hits At Once’

Girls Can Tell fue el disco que nos permitió hacer una gira internacional por varios países, y es un álbum que grabamos en el garage de Jim y que se convirtió en una de nuestras guaridas. No es que no nos gustaran los estudios donde trabajábamos, pero Jim comenzó a montar su propio estudio y ahí también hubo problemas con las cosas que no funcionaban. Pero siempre fue así.

Lo que tenia este lugar es que hacia que nos sintiéramos en un lugar más casero, como si todo fuera sin prisa. También nos dio una grata sensación de saber que lo estábamos haciendo nosotros mismos y eso nos permitió tener cierta autonomía e independencia.

Kill the Moonlight

‘The Way We Get By’

“The Way We Get By” es una buena canción. En su mayoría es una historia real acerca de las casas rodantes. Puse algunas referencias de Iggy Pop, quizá hay dos o tres referencias a las canciones de Iggy Pop, porque de alguna manera, la razón por la que eso sucedió, fue porque Joe Strummer acababa de morir y alguien me recordó que Iggy podría morir. Así que me hizo pensar en el tesoro nacional que es Iggy.

Así que me puse a escuchar las canciones de Iggy, y en la canción hablo de cómo escucho a Iggy en la calle o en algún aroma extraño. Pero, me gusta mucho. Tiene muchos sonidos minimalistas como el resto del disco. Es un disco grabado en una cinta de dos pulgadas y 16 pistas. Entonces, cuando sólo tienes 16 pistas, no puedes poner un millón de instrumentos allí. Y es que me gusta el sonido por esa limitación que nos dio, siento que extraño eso.

Gimme Fiction

‘I Turn My Camera On’

De alguna forma, el ritmo de esta canción está inspirada en una canción de Franz Ferdinand, justo cuando comienza en un tiempo y pasa al otro. Creí que podía escribir la canción con ese ritmo tan simple y fue rudo.

Pero, me gusta el tiempo. Así que me senté en el suelo y sólo con eso, con el objetivo de llegar a una línea de base que fuera con este tipo de ritmo, tratando de que no se convirtiera en algo rudo y llegó muy rápido. No sabía qué significaban las palabras exactamente, pero más tarde tuvieron sentido para mí. Y tienes razón, cantar con un falsete, es algo que siempre me gusta hacer.

Transference

‘Written In Reverse’

Con Transference queríamos hacer un disco que reaccionara contra el que habíamos hecho antes, el anterior había sido Ga Ga Ga Ga Ga. Había muchos elementos de R&B y pop. No sé si era un disco de rock, pero ya sabes, tenía cuernos. Queríamos hacer un disco que fuera más… un poco más retorcido, quizás un poco más feo. Y no nos lo propusimos hacer, pero terminamos produciendo el disco nosotros mismos porque queríamos que fuera producido por Mark Ronson.

Hablamos mucho con él y quería hacerlo, pero por alguna razón estaba ocupado y nosotros nos cansamos de esperar. Así que comenzamos a grabarlo nosotros mismos y después dijimos: “Bueno, podemos hacerlo nosotros mismos”. Y lo hicimos. Hubiera sido un álbum muy diferente si Mark Ronson lo hubiera hecho, pero, ya sabes, fue parte de nuestro viaje.

They Want My Soul

‘Do You’

Originalmente, Dave Fridman sólo iba a mezclar ese disco. Fue un disco extraño en el que hicimos la mitad y teníamos la intención de terminar la otra parte. Dijimos: “Vamos a mezclar esa mitad y luego terminamos la otra mitad”. Así que hicimos la primera mitad con la producción de Joe Ceccarelli y luego fuimos, mezclamos esa mitad con Dave Fridmann en su estudio, el cual está en el bosque a las afueras de Fredonia en Nueva York.

Terminamos llevándonos muy bien con él. Le enseñamos las canciones que mezcló y una de las primeras que hizo fue “Do You”. Y cuando escuché ese mix, pienso que a él también le causamos cierta empatía. En ese momento pensé, este tipo es bueno.

Él está aportando algo que no podríamos haber pensado en hacer nosotros mismos, porque hizo mucho más de lo que haría un típico mezclador, ¿sabes? Entonces dijimos, “está bien, tal vez este sea el tipo. Quizás podamos hacer la segunda mitad” Y también funcionó muy bien para Joe. Entonces, así es como se hizo el disco, con dos productores diferentes. “Inside Out” es una de mis canciones favoritas. Me provoca una buena sensación, me gusta mucho la vibra y el sonido de la canción, es decir, todo se unió. La disfruto mucho.

Hot Toughts

‘Hot Toughts’

Es una canción en la que trabajé durante un tiempo. Es decir, al principio tenía el título de “Pop Thoughts”. Luego tenía esta otra canción que era algo basado en la parte de celestron que escuchas en el coro de esa canción. Y para mí, el gancho de esa canción es precisamente el celestron, un elemento al que llegamos porque nos permitía escuchar la penetración del estudio.

Siempre me había preguntado qué era ese sonido, y eventualmente, se le dio un buen uso. Le da fuerza a la canción. La portada la hizo una amiga mía a la que seguía en Instagram, ni siquiera sabía que era pintora, era una amiga. Y vi que puso una foto de un metro con esa pintura y le pregunté si podía usarla. Y así fue como se creó.