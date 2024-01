Lo que necesitas saber: Después de cuatro años, Future Islands volvió con un disco donde muestran su madurez y dejan el pasado.

Hace 10 años ya, Samuel T. Herring dio una presentación icónica en la televisión con un sencillo llamado “Seasons”, con el que la banda llamada Future Islands recorrería el mundo. A partir de ese momento, la banda fue catapultada a una inesperada fama que los hizo también sacar más discos posteriores al excelente Singles (2014).

La banda de Baltimore lanza People Who Aren’t There Anymore, su séptimo disco de estudio y entra en una fase que no les conocíamos, plenamente entregados a la esperanza y al amor como punto final de una relación. Recordemos que un tema recurrente en las letras de la agrupación es dejar una vida atrás para adentrarse en la aventura que suponía tener un proyecto que triunfara internacionalmente, lo que ahora suena mucho más procesado.

De nueva cuenta con la ayuda de Steve Wright (U.N.K.L.E, Mos Def, M.I.A) en la producción, Future Islands se rifó en lo auditivo, y nos entregan de los mejores trabajos que han hecho en este rubro.

Portada de ‘People Who Aren’t There Anymore’, el próximo disco de Future Islands/Foto: Cortesía.

Future Islands consolida su sonido y lo lleva a nuevas magnitudes

Desde la apertura del disco con “King of Sweden”, la banda entra con su identidad basada en sintetizadores y líneas potentes y robustas de bajo, que coinciden con la voz de Samuel T. Herring. Contrario al pasado nostálgico y de despojo, Future Islands ahora está en una entrega plena a quien le cante, creyendo en el futuro sin ver atrás.

Desde la primera rola, notamos un trabajo mucho más clavado en sintetizadores, cuando las progresiones de Gerrit Welmers, quien ha sido un maestro de las líneas melódicas y de las atmósferas acogedoras, pero ahora muestra un dominio en efectos que quizás salieron hasta la etapa de producción del álbum, por los efectos que se utilizan en este instrumento.

Incluso en postproducción, hay detalles como paneos de lado a lado y demás efectos que nos parecen una necesaria exploración del cuarteto de Baltimore sobre su sonido. Sí, Future Islands siempre lo ha hecho bien con los sintetizadores como protagonistas, sin necesitar de una guitarra, pero ahora los efectos y las capas sobre capas destacan aún más.

William Cashion tiene un estilo muy marcado de bajo con el que mantiene a los fans de la agrupación felices, y además le trepó por momento a las distorsiones para People Who Aren’t There Anymore.

La renovación que causa la esperanza

A casi veinte años del nacimiento de Future Islands (la banda se formó en 2006) lanzan uno de sus discos más intensos, con una despedida a una relación, en el que además se equilibran las canciones para bailar con rolitas románticas y calmadas como “Deep In The Night” o “Corner of My Eye”.

Samuel anda bastante cursi aunque parezca que todo se acabó, y sus líneas hablan sobre pertenecerle a alguien, o de plano entregarse por completo antes del final. Emociona que ahora no se echó limón en la herida, sino que decidió ver hacia adelante con lo que tiene hoy, no se expresa tan dolido, sino agradecido por lo que fue.

Pareciera que People Who Aren’t There Anymore de Future Islands hace referencia a algún grado de superación por parte de Samuel de su pasado. Recordemos que el vocalista dejó su vida en Baltimore por apostarle todo al cuarteto que visitará nuestro país dentro del Vive Latino, y con ello, relaciones prometedoras.

Aún hay guiños demoledores hacia el pasado, como “Corner of my Eye”, que con oleadas de sintetizadores que lideran, entrega letras incisivas de Samuel T. Herring sobre ver a alguien ya en la distancia, y apenas en un lugar de nuestra vista.

Future Islands tiene dominada la fórmula para hacernos felices, y aunque innovaron para bien en las percusiones de “Iris” y “The Garden Wheel”, mantienen su sonido intacto, aunque este álbum no contiene rolas que aún se coloquen en un nivel icónico como otros sencillos del pasado con los que marcaron su identidad sonora.

Los veremos pronto en el Vive Latino 2024, que por primera vez se hará en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Si no los han visto en vivo, no se los pueden perder, ya que es una banda que en el escenario siente y se entrega de una forma excepcional. Las versiones físicas de People Who Aren’t There Anymore están disponibles junto a nueva mercancía en su sitio oficial.

