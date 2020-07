‘Quarantine at El Ganzo’: La mitad de The Whitest Boy Alive comparte su disco desde el aislamiento

Muchos esperábamos la llegada de The Whitest Boy Alive a nuestro país para presentarse en los festivales Vaivén y Pa’l Norte, con todo y parada previa en la CDMX, en donde Erlend Øye se echó unas cuantas canciones acústicas en La Roma Records. Lamentablemente, la pandemia hizo que se cancelaran sus shows, y dejó a algunos de sus miembros varados en San José del Cabo, en donde surgieron nuevas rolas que hoy lanzan en Quarantine at El Ganzo.

La producción del disco de Erlend Øye y Sebastian Maschat es muy natural

Erlend siempre ha sido cuidadoso sobre bajo qué nombre sacará sus canciones: ya sea con Kings of Convenience, The Whitest Boy Alive, con La Comitiva o como solista, es bastante claro sobre a qué proyecto le pertenecen las canciones. Para este caso, simplemente lanzó las 14 nuevas rolas junto son Sebastian Maschat, baterista de TWBA.

La producción austera que seguramente era lo que pudieron conseguir en San José del Cabo hace que las rolas ligeras y felices se sientan muy naturales, con la facilidad que caracteriza al noruego. El disco está repleto de guitarras sencillas, líneas pegajosas de bajo, piano y percusiones sencillas, con una variedad muy divertida de letras que van de la frustración de no poder surfear a cuestionarse la existencia del matrimonio.

Es alegre y pegajoso

Maschat no tiene la mejor voz que digamos, por lo que en “Within A Dream”, Erlend llega para arreglar ese rubro y “Dharma” de plano muestra que Maschat va mejor en la batería, percusiones, trombón y sintetizadores.

Este disco también cuenta con un protagonismo de la flauta de pan que nos recuerda al bossa nova, en interpretación de estos europeos, sucediendo desde una playa mexicana. Ideal para tomarse una cerveza en la playa en un verano frustrado, los arreglos en ningún momento abruman, y los tarareos pegajosos en “Butterflies” nos alegran por un momento.

Erlend y Sebastian confiesan lo que han pasado durante la cuarentena

Ahora, la mitad de TWBA no puede ocultar que traían ideas bastante similares a las que le conocemos a la banda completa. “Only Just Begun” tiene toda la estructura de ese proyecto, y también “Distant Lover”, aunque los instrumentos y percusiones tienen un sonido no tan apegado y menos digital.

Ya conocemos la predilección también de Øye hacia lo acústico, por lo que “Quarantime” es la explicación total de este LP, en la que confiesa lo que ha pasado y pensado durante estos meses. Estas reflexiones sencillas nos encantan, ya que Erlend fluye sin términos rebuscados para dar un mensaje sobre paz, desapego y felicidad.

Quarantine at El Ganzo dedica menos de dos minutos a darle créditos a la banda completa colaborando en este disco. Un buen detalle para quienes estamos acostumbrados a ver la presentación de cada miembro en los conciertos, y algo que extrañamos en ausencia de la música en vivo.

El dueño del hotel ‘El Ganzo’, Jorge Aguilar, Paco Rosas y Clara Cebrián. La diversión es el componente principal que se transmite en estas sesiones de amigos, como se advierte de estos créditos. Cierra el álbum con una colaboración en voz de Clara Cebrián, sobre una historia típica de hotel, en un clásico formato, con todo y trombón.

Seguramente este disco no será tocado en vivo, ya que fue una colaboración situacional en la que unos amigos decidieron darle un buen uso a su tiempo de cuarentena. Es muy grato encontrar las confesiones de este encierro del par de músicos y compañía, en una carta a todos los que estamos en una situación parecida, sin estar en un hotel o en la playa.

Tracklist de Quarantine at El Ganzo

1. – Wipeout

2.- Wedding Song

3.- On Lovers Lane

4.- Price

5.- Within a Dream

6.- Butterflies

7.- Dharma

8.- Only Just Begun

9.- Magic Used to Happen

10.- Bad Influence

11.- Distant Lover

12.- Quarantime

13.- Credits

14.- Keycard