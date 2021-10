Mucha nostalgia y rock: Recordemos el regreso de The Strokes al Corona Capital 2019

Se acerca la edición 2021 de Corona Capital en un regreso que todos estábamos esperando luego de un año complicado por el tema de la pandemia. Por eso, acá en Sopitas.com andamos recordando algunos de los mejores momentos en la historia del festival… y ya que andamos en esas, vale apena recapitular el regreso de Julian Casablancas y compañía al evento en su entrega de 2019….

…Desde que se anunció a The Strokes como una de las cartas fuertes para la décima edición del Corona Capital, todo el mundo enloqueció. Fue en 2011 cuando Julian, Nick, Albert, Nikolai y Fabrizio visitaron la CDMX para dar uno de los shows más potentes de aquella noche, tuvieron que pasar ocho años para verlos regresar a ese escenario para dar un recorrido nostálgico.

Algunos fans (los más true) pasaron horas frente al escenario principal del Corona Capital, aunque desde Franz Ferdinand la mayoría ya andaba con las ganas de ver a los neoyorquinos. Apenas se apagaron las luces y los gritos no se hicieron esperar. Sobrios como ellos mismos, The Strokes subió y con apenas unos cuantos ademanes arrancaron con una noche de puros riffs ponchados.

Julian Casablancas saludó a todos (lo más escueto posible ya que creemos que no andaba en sus cinco sentidos) y de inmediato sonó “Heart In A Cage” y la gente se volvió loca. De entrada nos mostraron que no se iban a guardar nada para el final, con “You Only Live Once” todos se dieron cuenta que la espera había valido la pena, por fin habían escuchado esa rola icónica que como dice la letra, solo se vive una vez y quizá esta sea la última oportunidad de escucharla en vivo.

Conforme fue avanzando la presentación, a The Strokes se les veía menos tensos y relajados, tocando rolas de su extensa discografía. Sin mucho que decir, el líder y vocalista de la banda aprovechaba el poco tiempo que tenía para bromear con el público y recordarles que tenía mucho tiempo que no tocaban en la CDMX. El momento en el que todo el mundo sacó su celular había llegado, “Reptilia” sonaba y la gente se volvió loca, ya para el final de set tocaron algunas de las joyas que la gran mayoría quería escuchar como “Soma”, “Someday” e “Is This It”, pero todo se descontroló cuando Nikolai le subió tantito el volumen a su bajo y comenzó a tocar la línea de bajo de “Juicebox”, rola que nos debían desde hace ocho años cuando estaba anotada en el setlist pero nunca tocaron.

Al final y como si se tratara de un abrir y cerrar de ojos, The Strokes cerraron la primera noche del Corona Capital 2019 con “Last Nite”, ese tema adolescente que vuelve locos a los fans. Cuando menos nos dimos cuenta, el sueño había terminado, los neoyorquinos habían regresado para dar un set cortito (que no se hagan, no sabemos si fue por como andaba el querido Julian), sin mucho que contar. Fueron en total 17 rolas las que se escucharon y aunque quizá nos hubiera gustado escuchar por ahí algunas más (con todo el tiempo que les sobro), la banda dio un show certero y al grano, como su música.

¿Querían escuchar “Juicebox” en vivo? Por acá les dejamos un cachito para que chequen cómo sonó 😎👊🏼#CoronaCapital19#CC19XSopitas pic.twitter.com/mr4BhLg5bs — SopitasFM (@sopitasfm) November 17, 2019

No sabemos si en un futuro (no tan lejos volveremos a ver a Julian junto a Nick, Fabrizio, Albert y Nikolai, pero sin duda la presentación de la banda en el festival nos recordó su importancia en el mundo de la música y refrendaron el enorme lugar que tienen en la historia del rock como una de las mejores (quizá) de las más importantes que nacieron en este siglo.

Por acá les dejamos el setlist completito del épico regreso de The Strokes al Corona Capital 2019:

Heart in a Cage



You Only Live Once



The Modern Age



New York City Cops



Under Control



Hard to Explain



I Can’t Win



On the Other Side



Reptilia



Meet Me in the Bathroom



Razorblade



What Ever Happened?



Soma



Someday

Encore:

Is This It

Juicebox

Last Nite