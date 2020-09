¡Revive el show de medio tiempo de The Killers en el Raiders vs Saints!

Puede que los conciertos se hayan quedado fuera de esta nueva normalidad, pero afortunadamente la música no nos ha dejado solos en estos momentos. Muchas bandas le entraron a los shows en línea y aunque a no todo el mundo le encantan, es la única forma que tenemos por ahora de disfrutar de esa sensación, de ver a tu artista favorito –a distancia– tocando casi casi para ti solito, pero The Killers se planteó armar algo mucho más ambicioso.

Fue el pasado jueves 17 de septiembre cuando la banda originaria de Las Vegas anunció que darían un show para el partido entre los Raiders –que se mudaron a esa ciudad– y los New Orleans Saints. Desde un principio mencionaron que esto sería algo muy especial, pues además de festejar el primer partido como local de la franquicia, echarían la casa por la ventana para celebrar que después de muchos años de espera por fin jugarán en su nuevo estadio, el Allegiant Stadium.

También puedes leer: EN IMÁGENES: ASÍ LUCE EL NUEVO ESTADO DE LOS RAIDERS EN LAS VEGAS

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

Los Raiders se fueron al descanso y llegó el turno de ver a The Killers en acción

Es por eso que fanáticos de The Killers y Raiders esperaban con ansias este momento, y tras aguantar unos cuantos días tuvieron chance de vivir esta experiencia que involucraba a una banda importante para ‘la ciudad del pecad0’ y el equipo que llegó para quedarse. El encuentro hasta el momento cumplía con las expectativas de muchos, pues aunque Drew Brees y compañía le sacaron ventaja al equipo de casa, al final Derek Carr y compañía empataron el marcador.

Así se fueron al medio tiempo, ambos equipos con 17 puntos, y mientras veíamos como uno a uno los jugadores regresaban a los vestidores, Brandon Flowers, Ronnie Vanucci Jr. y más se alistaban para tocar en uno de los lugares más icónicos de Las Vegas, el Caesars Palace. En la azotea del hotel y casino –esa donde dejaron botado a Doug en The Hangover, jiar jiar–, el frontman saludó y nos mostraron una vista espectacular del lugar.

Flowers mencionó que creía tener la canción ideal para el momento, y de inmediato The Killers se arrancó con uno de sus más grandes éxitos: “Mr Brightside”. Por supuesto que así como lo hacen en vivo y frente a todo el público, dieron todo para regalarnos una épica versión con vistas de la vida nocturna de Las Vegas, de algunos edificios emblemáticos y tomas espectaculares del Alliegant Stadium. Algo espectacular

Pero mejor no les contamos más, dejen lo que están haciendo y terminen su día checando a The Killers tocando en el medio tiempo del Raiders vs Saints a continuación: