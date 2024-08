Lo que necesitas saber: Platicamos con REYNA, un dúo de indie-pop con una idea clara de que para superar a un ex, hay que bailar hasta cansarnos. Platicamos sobre sus raíces y el proceso creativo de sus recientes lanzamientos.

REYNA es un dúo de indie-pop en el que las hermanas Vic y Gab comparten en un pop reluciente parte de los sentimientos de desamor por rupturas recientes, esperanza y algo de resignación. Sonoramente, las guitarras playeras sobre beats y sus voces te pueden remontar al verano, pero la verdadera sorpresa está en lincorporación de mariachi y trompetas, lo que delata su herencia mexicana.

La música de REYNA te puede sonar nostálgica, pero también te pone a bailar al mismo tiempo. En sus primeros trabajos colaboraron Drew Pearson (Kesha, Lights, Wrabel) y Simon Oscroft, lo que les valió millones de reproducciones, un remix del renombrado productor RAC y elogios de Tegan & Sara y Zolita.

Con una agenda de lanzamientos bastante, incluido su reciente sencillo “Mexico”, platicamos con REYNA sobre el origen de su música, su proceso creativo y lo que viene próximamente para este dúo que combina bastantes elementos de distintos géneros.

Sopitas.com: Muchas gracias por tomarse el tiempo para poder platicar con nosotros aquí en Sopitas. Parte de su música combina cosas lo-fi, también tienen a veces guiños de beats de reggaetón, guitarras playeras, en la nueva canción hay un poquito de mariachi. ¿Cómo definieron ustedes dos qué sí iba y qué no iba en la paleta sonora de REYNA?

REYNA: “Mucho de lo que escuchamos, por ejemplo Tame Impala, Bad Bunny, Foster the People, The Marias, no dejamos como que nada nos detenga cuando estamos componiendo. O sea, entre más pienses, pues menos vas a hacer. Entonces, nos gusta crear con libertad y sin decir, ay, no, pues es que esto suena muy indie o esto su suena demasiado pop o sea, si le funciona la canción y se escucha bien eso es lo más importante.”

Sopitas.com: ¿Cómo funcionó la herencia de lo latino? ¿cuál ha sido la influencia de lo latino en su música? ¿Han habido puntos en los que dicen, si va, no va, ayer es demasiado?

REYNA: “No sé si has escuchado el disco de You Can Only Say Goodbye. También tiene cosas de mariachi, las trompetas y todo ese rollo. Entonces, obviamente, ya cuando está la canción como que crafted, sí nos gusta pensar en meterle cosas que van con nuestra cultura. las trompetas y los ritmos reggaetoneros este por ejemplo la canción en de mentir el puente de esa canción si fue totalmente pensado en pues una una influencia de mariachi con con indie obviamente nos encanta la música mexicana, anoche estábamos escuchando a Juan Gabriel con nuestra abuela. A Pedro Infante. Entonces todo eso lo tenemos ya como que engranado en nuestra mente. Y sí, ya al final de hacer el song crafting, al último que ya está lista la canción, sí le metemos cosas intencionalmente mexicanas o latinas que le den ese twist a la música.”

En efecto, gran parte del indie-pop de REYNA tiene guiños a sus raíces latinas, desde cantar en español en algunas rolas, hasta de plano meter una sección de mariachi minimalista en su reciente sencillo “Mexico”. Esta combinación es muy atractiva, ya que muestra que pueden funcionar a la perfección dos mundos que en principio podrían parecer contradictorios.

En “Coachella”, la combinación de inglés y español, líneas de bajo pegajosas y trompetas, crean una rola que puedes tener en repetición mucho tiempo sin que pese en absoluto.

Sopitas.com: Ahorita que hablaban de Mariachi y de Juan Gabriel, sus letras me llaman la atención porque tiene un sentido de sensaciones agridulces ante el amor.

REYNA: “Creo que somos sarcásticas y nos gusta mucho la sátira entonces aparte de la letra nos gusta combinar pues un sentimiento triste como es una ruptura con música alegre. Me gusta mucho el happy and sad. Happy and sad at the same time. Entonces, sí tenemos canciones que, pues sí, como la de Optimus que dices que, pues realmente no estamos siendo optimistas, ¿verdad? Pero quisiéramos serlo. Entonces, ahí está como que la jugada.”

Sopitas.com: Acaban de lanzar en México, que habla un poco de desamor y de seguir adelante. A mí la canción me llevó a pensar, ¿por qué creen que es importante regresar a los lugares que te pueden recordar una relación pasada?

REYNA: “Victoria es más valiente, más valiente con esas cosas, porque yo a mí sí se me haría más difícil regresar a una ciudad en donde pase mucho tiempo con alguien que ya no está en mi vida pero siento como que Victoria es un poco más valiente y o sea, una ciudad en donde pasé mucho tiempo con alguien que ya no está en mi vida. Pero siento como que Victoria es un poco más valiente y ella lo enfrenta con más humor y con más valentía. Yo soy más emo y pues a lo mejor lo evitaría todo. Cuándo Victoria sacó la primera línea en “down in Mexico I feel fine”, primero me solté riendo porque me dio mucha risa porque o sea, en México acababa de romper con una novia y, o sea, fue así de que súper intenso la relación y siento como que Vic tuvo mucha valentía y mucho valor para poder escribir una canción de esa de ese perspectiva.”

“Yo creo que es importante pues enfrentarte con la realidad no siento que en cuanto en cuanto te topas con la realidad, te das cuenta que pues lo tienes que superar.”

“Yo creo que hay momentos en que te puedes deprimir y puedes llorar, pero pues también te tienes que volver a levantar. Por ejemplo, no puedo dejar que una mala experiencia, una mala relación arruine todo lo que he creado en esa ciudad, en Monterrey. Y estoy emocionada porque es una ciudad donde están todas mis amigas, el fútbol.”

Sopitas.com: ¿Cómo fue trabajar con Michael Kamerman de Smallpools?

REYNA: “Es súper talentoso aparte buenísima persona es un pan de dios. Un amigo en común nos conectó y él quería trabajar con nosotras desde hace tiempo. Gaby es una excelente bajista, o sea, compone, cantar y tocar eso a la misma vez está cañón. Gaby tocó las trompetas las trompetas en el keyboard y todo fue con sonidos de con keyboard que también obviamente este Michael tiene muchos samples que pudimos usar pero creo que son trompetas guitarras y creo que nada más sí, la verdad, no sé cómo lo hicimos para sacar eso por FaceTime, y se vienen cuatro rolas más con él, que también escribimos por FaceTime.”

Sopitas.com: ¿Cuál fue su experiencia como acto abridor de Carla Morrison en Estados Unidos?

REYNA: “Fue increíble, antes que nada pues es una chingona porque está haciendo pues algo que no muchos artistas mexicanos logran en estados unidos o sea hacer un tour en el west coast en el east coast y hacer los soldouts en teatros de tres mil cuatro mil gentes es muy grande o sea y ya cuando estábamos en los conciertos pues se sentía como que estábamos en una fiesta mexicana este se sentía así como que nuestras tías y nuestras primas estaban en el público y nos acogieron muy bien la recepción fue muy buena.”

“Vendimos todo nuestro merch, para la segunda noche ya estábamos sold out. Sí, entonces nos fue muy bien. La verdad, el público mexicano es tan ansioso de escuchar a, pues, música talentosa hecha por mexicanos no o sea es nomás tener la suerte de que te lleguen a escuchar o sea siento que si nuestra música llega a las masas y realmente la gente alcanza a escucharla pues otro otro gallo nos cantará no como dice entonces si o sea la recepción fue buenísima.”

Sopitas.com: ¿Qué nos pueden contar del EP?

REYNA: “El plan es sacarlo antes del otoño, que se acabe el otoño, y hacer el tour en febrero, marzo del año que entra, porque como vivimos en Milwaukee, nos gusta ir a lugares cálidos para correr del frío. Nuestro plan es escribir en el verano ir sacando canciones y luego ya sacar el EP y hacer el tour el próximo año.”

Si te late Tegan & Sara, RAC, Penguin Prison o Clasixx, el trabajo de Vic y Gab no se te puede escapar, y además tienen bastantes rolitas por lanzar próximamente.

