Tutti Frutti: Rick Rubin y la reinvención del rap

Oh sí, ya lo saben. Un nuevo episodio de Tutti Frutti para que tengan buena música con la cual acompañar su fin de semana, así que ni se preocupen por buscar un playlist, nosotros les ayudamos con esa misión. Les va a gustar, este episodio quedó maravilloso de principio a fin.

¿Por qué? Porque como pudieron ver en el título de esta nota, esta semana se habló de Rick Rubin

y de rap. Para que esa plática tuviera más sentido, sonó Run DMC y los Beastie Boys porque difícilmente se puede hablar de ese género sin mencionar a estos dos gigantes.

Si no te gusta el rap, ni te preocupes porque en Tutti Frutti hay variedad. También sonó Romy XX, Porridge Radio, Hauskey, Janelle Monae y si no les suenan esos artistas… ¡Pues es precisamente porque queremos que conozcan más y mejor!

Eso sí, siempre prometiendo que les va a gustar lo que escuchen en cada episodio. ¿Y dónde nos encuentran? Obviamente en todas las plataformas de podcasts que se les ocurran.

Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Tune In, iHeart Radio, etc etc. Por opciones nadie se queda fuera. Y ya de paso síganos en Instagram porque pues nos la pasamos bien por allá.

Los dejamos con el más reciente episodio, suscríbanse:

Momento… ¿No nos creen que les gustará la música de Tutti Frutti? Prueben la playlist que armamos con toda la música que sonó en septiembre 2020. Acá les dejamos la versión de Spotify, pero también está en Apple Music: