La tarde del domingo, una mujer detuvo su auto para después disparar en al menos 10 ocasiones en contra de la residencia de Rihanna. La cantante se encontraba al interior del inmueble pero, afortunadamente, no se reportaron heridos.

Rihanna / Foto: Facebook.com/rihanna

Fue en la mansión que Rihanna comparte con su pareja, A$AP Rocky

De acuerdo con los reportes, la mujer disparó en contra de la residencia de Rihanna, ubicada en Los Ángeles, a las afueras de Beverly Hills. Cuatro de los disparos impactaron directamente la propiedad, mientras que uno habría conseguido atravesar una pared.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la responsable del tiroteo, quien fue detenida. Tampoco se conoce el motivo del tiroteo. La policía señaló que hoy, 9 de marzo, se darán a conocer detalles del caso.

Rihanna / Foto: Facebook.com/rihanna

El tiroteo se registró en la residencia que Rihanna comparte con A$AP Rocky y sus hijos, pero no hay reportes que indiquen que la estrella del hip hip se encontraba al interior del inmueble al momento del tiroteo.

Por el momento, ni Rihanna ni A$AP Rocky han ofrecido declaraciones sobre el asunto. Mientras se espera algún posicionamiento, la policía de Los Ángeles sigue las investigaciones y se sabe que la mujer habría utilizado un rifle tipo AR-15.