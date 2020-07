Ringo Starr celebra sus 80 años con un concierto virtual junto a Paul McCartney

El 7 de julio pero de 1940, llegó a este mundo uno de los músicos que revolucionó por completo la forma de tocar la batería. Por supuesto que nos referimos al querido Richard Starkey –mejor conocido por todos como Ringo Starr–, que durante los 60 y junto a John Lennon, Paul McCartney y George Harrison se convirtió en leyenda formando parte de The Beatles, la banda más famosa de la historia.

Después de que los Fab Four se separaran, el baterista continuó componiendo música y manteniendo contacto con su ex compañeros, pues es el único beatle que puede presumir que contó con los cuatro en sus discos como solista. Con los años siguió incursionando en otros medios, en algún punto le entró a la actuación y hasta vino a México a grabar la película El cavernícola. Ringo es todo un estuche de monerías.

A Ringo le encanta tocar para festejarse

Ringo es uno de esos artistas que le encanta echar la casa por la ventana cuando se trata de su cumpleaños. El ejemplo perfecto de esto fue lo que hizo hace exactamente 10 años, el baterista estaba cumpliendo 70 primaveras y decidió que en lugar de ir a un restaurante y pasar el día con su familia, quería dar un concierto para celebrar, qué buena idea ¿no?

En ese show que se llevó a cabo el 7 de julio de 2010 en el Radio City Music Hall de Nueva York, Ringo Starr contó con la participación de su All Star Band –que ha contado con miembros de bandas como The Who, Eagles, The E Street Band, Toto, Men At Work, Journey, Santana y más–, donde tocó sus más grandes éxitos como solista y con The Beatles.

Pero la cereza del pastel fue cuando Paul McCartney apareció de sorpresa. El concierto ya se había terminado y todos ya estaban puestos para irse a festejar en grande, pero McCa subió al escenario para tocar “Birthday” para su ex compañero y amigo, uno de esos momentos que si eres fan de los Fab Four seguramente te enchinará la piel.

Ver en YouTube

El 2020 no detendrá los planes del señor Starr

Y porque solamente se cumplen 80 años una vez en la vida, Ringo Starr planeó un concierto muy parecido para celebrar. Sin embargo y como ya sabemos, la pandemia del coronavirus no permitió que este show se llevara a cabo en un foro con un montón de personas, pero gracias a la tecnología y aprovechando que todos ya estamos acostumbrados, este concietazo se llevará a cabo en línea.

A través de presentaciones desde la comodidad de su hogar (que esperamos que no sean grabadas) tanto él como varios músicos importantes tocarán algunos de sus más grandes hitazos. Además de festejar el cumpleaños número 80 del querido Ringo, las ganancias que se obtengan con este show se irán para ayudar a causas como Black Lives Matter Global Network, The David Lynch Foundation, MusiCares y WaterAid.

¿Quiénes son los invitados de este show?

Sólo una figura del tamaño de Ringo podría darse el lujo de contar con un montón de músicos e invitados especiales para su cumple, entre los que destacan Joe Walsh, Ben Harper junto a Dave Grohl, Sheila E., Sheryl Crow, Gary Clark Jr y por supuesto, Sir Paul McCartney, así que ya se podrán imaginar qué es lo que nos espera con este show.

Por si esto fuera poco, también aparecerán por ahí Jeff Bridges, Elvis Costello, Kenny Logins, Peter Frampton, Willie Nelson y más, quienes no sabemos exactamente qué harán dentro del concierto, pero estamos seguros que harán de esto una experiencia inolvidable.

¿Qué podemos esperar del concierto?

Como ya decíamos antes, los shows de Ringo se caracterizan porque en ellos toca gran parte de las rolas que cantó con The Beatles junto a muchas más que sacó como solista. Sin embargo, también le da chance a los musicazos con los que cuenta que se luzcan tocando sus propias canciones, así que no será una sorpresa si por ahí se avientan una que otra colaboración interesante.

Y sin duda lo que más esperamos es que se de el tan esperado reencuentro de Paul McCartney y Ringo Starr, pues aunque de repente se junta para tocar, verlos echándose algunas de las rolas que tanto nos encantan y que los convirtieron en leyenda, en este cumpleaños seguramente será lo mejor que nos pueda pasar en este año tan complicado que estamos viviendo y que queremos que ya se acabe.

Ver en YouTube

¿A qué hora podré ver el conciertazo de Ringo?

Después de darles todos los detalles sobre el concierto que Ringo Starr dará para festejar su llegada al octavo piso, les contamos que el show se transmitiría este martes 7 de julio a las 7 de la noche a través de su canal de YouTube. Así que vayan preparando todo, compren botanas y una que otra bebida espirituosa para disfrutar de uno de los conciertos más importantes que veremos en esta cuarentena.