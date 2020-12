¡Ringo Starr lanzó una rola con Paul McCartney, Dave Grohl y más invitados!

Sin duda, este 2020 nos ha traído un montón de sorpresas, cosas buenas y malas que de plano no esperábamos que pasaran. La música no se quedó atrás en este aspecto, pues a lo largo de todos estos meses de encierro las bandas y artistas se pusieron las pilas para traernos rolas recién salidas del horno, pero estamos seguros que al menos hasta ahora, nadie ha hecho algo como lo que el gran Ringo Starr nos presenta para terminar el año.

Durante todo este tiempo, el ex baterista de The Beatles ha estado activo. Para empezar, en su cumpleaños número 80 organizó un concierto virtual que contó con la participación de musicazos espetaculares, además de eso estuvo presente junto a su Zak Starkey, el recién fallecido Toots Hibert y su banda The Maytals se unieron para coverear una de las mejores rolas de Bob Marley. Sin embargo, esto no es lo único que tiene para nosotros esta leyenda.

Ringo Starr se la pasó grabando en cuarentena

Resulta que así como muchos otros artistas, Ringo Starr se la pasó estos meses grabando canciones en su casa y para que se den una idea, le dio para completar un EP. El nombre de este material discográfico será Zoom In y su primer álbum con música original en más de un año, y como prueba de esta colección de rolas acaba de mostrar un vistazo que sin duda llamará la atención de muchas personas, un tema llamado “Here’s To The Nights”.

Sobre este sencillo y de acuerdo con Stereogum, Ringo mencionó que la compositora fue Diane Warren –conocida por su trabajo con artistas como Céline Dion, Aerosmith y Cher–: “Cuando Diane me presentó esta canción me encantó el sentimiento de la misma”, dice Ringo en una declaración. Este es el tipo de canción que todos queremos cantar. La quise sacar a tiempo para el Año Nuevo porque parece una buena canción para terminar un año difícil. Por las noches que no recordaremos y los amigos que no olvidaremos”.

Su nueva rola viene con grandes amigos e invitados

Pero quizá lo más importante es que esta nueva rola emotiva que nos presenta Ringo Starr lo acompaña su amigo y ex compañero de banda, el mismísimo Sir Paul McCartney junto con las voces a otros grandes artistas como Dave Grohl, Jenny Lewis, Chris Stapleton, Sheryl Crow, Lenny Kravitz, Joe Walsh, Ben Harper, FINNEAS, Corinne Bailey Rae, Yola, Steve Lukather de Toto y Eric Burton de Black Pumas

Zoom In, el nuevo EP de Ringo Starr llegará a nosotros el próximo 19 de marzo de 2021. Mejor no les contamos más, dejen lo que están haciendo y alegren su día escuchando a continuación “Here’s To The Nights”, la rola donde reunió a Paul McCartney y un montón de musicazos especiales: