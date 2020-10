¡Rob Zombie comparte el video para “The Triumph of King Freak” y anuncia el lanzamiento de su próximo disco!

Ya huele a Halloween y Rob Zombie lo sabe mejor que nadie. El cantante anduvo un tiempo lejos del estudio, pero parece estar listo para romper cuatro años de ausencia sin lanzamientos. Y que mejor que estas fechas para anunciar su nuevo material.

El también director de cine reveló hoy la fecha de salida de su próximo álbum The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy. Y eso no es todo pues también compartió “The Triumph of King Freak (A Crypt of Preservation and Superstition)”, primer avance del disco con todo y su espeluznante video oficial.

Rob Zombie cuenta la historia de “King Freak”

La carrera de Rob Zombie, tanto en el cine como en la música, se ha desarrollado a través de diversas temáticas de horror y esta vez no será la excepción. Para su nuevo video, el buen Rob retoma su amor por la cinematografía y los monstruos y nos cuenta la historia de King Freak.

Por supuesto, este personaje no es tan solo un ente terrorífico salido de la mente del vocalista. La lírica describe a un despiadado y al parecer poco misericordioso rey que lidera a una “una legión de fatalidad” y están listos para emerger del abismo para “tocar a las puertas de tu catedral”. Una historia digna de Halloween ¿no crees?

El clip dirigido por Rob -pues quién más- se desarrolla sobre un estilo de imagen muy similar a sus videos noventeros junto a White Zombie, con la peculiaridad de que en diversas secuencias aparecen tradicionales letreros que se usaban en el cine mudo. Y claro, los riffs pesados y la gutural voz del vocalista le dan ese toque de terror típico del shock-rock que lo han caracterizado desde hace años.

Ya hay fecha de salida para su nuevo álbum

En 2016, Rob Zombie lanzó el disco The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser. Después de ese trabajo, mantuvo algunas presentaciones en festivales de cine e incluso se embarcó en 2018 en una gira a lado de Marilyn Manson llamada Twins of Evil.

Ahora, luego de cuatro años sin lanzar material propio, Rob por fin volverá a escena con un nuevo álbum titulado The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy, fiel a su costumbre de usar títulos largos para nombrar sus placas discográficas. Este disco saldrá en plataformas el 12 de marzo de 2021 a través de Nuclear Blast Records.

Sobre el nuevo álbum, Rob Zombie confirmó a NME que ya estaba totalmente terminado: “El disco definitivamente está terminado y… creo que es el mejor disco que hemos hecho”. Además, el cantante explicó que le comenzó a dedicar tiempo a la grabación del álbum una vez que terminó el rodaje de su película 3 From Hell.

Es un disco muy grande, loco y complejo que estoy muy emocionado de poder finalmente lanzar. Solo tenía que terminar todo con 3 From Hell antes de entrar en eso, pero mi plan ahora es comenzar a grabar algunos videos importantes para el álbum alrededor de enero para que podamos lanzarlo a principios del próximo año.

Eso si, este disco estaba planeado para salir en febrero de 2020, pero ya saben, el coronavirus llegó a truncar todo. En los próximos meses, Rob Zombie continuará lanzando nuevos tracks y veremos si este King Freak será el tema central de la placa discográfica. Por ahora, disfruta este perturbador e increíble video a continuación.