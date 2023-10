Lo que necesitas saber: Robert Trujillo suplió a su hijo Tye, bajista de Suicidal Tendencies, para tocar en House of Vans México y fue una verdadera locura. Al parecer, Tye tuvo un problema en el brazo y no pudo presentarse.

¡¿Quéeeee?! Esta no la viste venir, ¿cierto? Bueno, nosotros tampoco y seguro él tampoco. Y es que de última hora, se confirmó que Robert Trujillo estaría tocando en House of Vans México con su antigua banda, Suicidal Tendencies.

¿Y como por qué o qué? Bueno, tomen en cuenta que el bajista actual de la legendaria banda de punk es Tye Trujillo, hijo del bajista de Metallica, peeeero se dice que tuvo un tema en el brazo y no pudo presentarse en este concierto que formó parte de la celebración del 2º aniversario de House of Vans. Así que su padre entró al quite.

Suicidal Tendencies se presentó en la CDMX ante un venue totalmente abarrotado. Cabe mencionar que en House of Panx, también participaron otras bandas legendarias del hardcore punk, como AXPI, Síndrome del Punk y Us Against The World para recordarnos que el punk está más que presente. Fue sold out en su totalidad.

Cartel de House of Panx

Robert Trujillo tocó con Suicidal Tendencies en House of Vans México

Y bueno, ya había terminado de tocar AXPI y todo muy padre. Pero de pronto, vimos a Robert Trujillo en camerinos… whaaat?! Creímos que venía a ver a su hijo en acción o algo así, pero nooo. Ya era el turno de Suicidal Tendencies de cerrar con broche de oro House of Panx, y a las 10:35pm, hora que saldrían a tocar, vimos que Trujillo agarró su bajo y salió al escenario ante la incredulidad de todos.

Robert Trujillo con Suicidal Tendencies | Foto: Liliana Estrada para House of Vans

“¡Trujilloooo, Trujilloooo!” se escuchaba en todo el venue, y es que sí, quién demonios se iba a imaginar que esa persona que ha tocado en todos los países, en todos los continentes, todo el año, junto con James Hetfield, Lars Ulrich y Kirk Hammet estaba a punto de tocar para su público mexicano. Y más cañón aún: de la mano de su exbanda, Suicidal Tendencies.

Recordemos que Robert Trujillo fue bajista de dicha agrupación de 1989 a 1996 aproximadamente, entonces esto fue un agasajo para los rifados y afortunados que se lanzaron. Que también, WOOOW con el slam que se armó. Ahora sí sin tibiezas ni miedos.

Con “You Can’t Bring Me Down“, y “Get Whacked“, rolas con las que arrancaron, nomás vimos cómo todo mundo se llevaba las manos a la cara con tanta incredulidad de ver a Robert Trujillo en el escenario rifándose como los grandes.

Robert Trujillo con Suicidal Tendencies | Foto: Liliana Estrada para House of Vans

Acá les va un video de la presentación de Suicidal Tendencies en House of Vans México para que vean cómo se puso el slam. Agárrenseee.

