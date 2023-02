No cabe duda que hay un montón de premios que reconocen el enorme trabajo e influencia que han tenido artistas y bandas en los distintos géneros. Casi siempre los Grammy se dedican a reconocer todos esos logros dentro de la industria musical. Sin embargo, hay un espacio muy especial para celebrar la obra y las aportaciones de aquellos hombres y mujeres que han hecho algo por los guitarrazos. Sí, por supuesto que hablamos del Rock & Roll Hall of Fame, que este 2023 inducirá a una nueva generación de leyendas.

Como quizá ya lo sabrán, esta fundación nació en 1982 con la idea de recordar a los músicos más famosos e influyentes de todos los tiempos del rock. A lo largo de cuatro décadas, hemos visto ingresar a este espacio a puro peso pesado del género, y por supuesto que este año no será la excepción, pues están considerando a nombres muy importantes (que hace mucho tiempo se merecían el reconocimiento) y otros que en su primera oportunidad buscarán entrar al Olimpo con los dioses del rock.

Edificio del Rock and Roll Hall Of Fame/ Foto: Getty

Por fin tenemos a los nominados que buscarán entrar al Rock & Roll Hall of Fame este 2023

Después de mucha espera e incertidumbre, este 1 de febrero por fin nos enteramos de los nominados que buscarán entrar a la clase 2023 del Rock & Roll Hall of Fame y vaya que nos llevamos una tremenda sorpresa. Para empezar, hay nombres que llevan un buen rato esperando a que los induzcan y que vuelven a la competencia por recibir este honor, como Kate Bush, Iron Maiden, Soundgarden, The Spinners, A Tribe Called Quest y Rage Against The Machine.

Sin embargo, lo que nos dejó con el ojo cuadrado fueron las bandas y artistas que por primera vez son considerados para entrar al Salón de la Fama del Rock. Para que se den una idea de cómo está la cosa, en esta categoría tenemos a The White Stripes, Missy Elliott, Sheryl Crow, Warren Zevon, Cyndi Lauper, George Michael, Willie Nelson, Joy Division y New Order (aunque estas dos últimas agrupaciones están consideradas como una sola y de plano no lo entendemos). Así que como verán, la cosa estará complicada para elegir a los integrantes de la nueva generación.

Foto: Captura de pantalla

Y vaya que llamaron la atención los nominados al Rock & Roll Hall of Fame 2023, pues hay verdaderas leyendas que no entendemos cómo es que aún no están junto a otros grandes. Como el caso de Kate Bush, que entra a la lista de candidatos por cuarta ocasión, aunque parece que este podría ser su año gracias a la aparición de “Running Up That Hill (A Deal With God)” en Stranger Things. En la misma situación se encuentran The Spinners, pero quizá los que de plano no logran entrar son Rage Against the Machine, que van por su quinta oportunidad…

Aunque eso sí, hay quienes tienen chance de llegar al Salón de la Fama del Rock en su primer año de elegibilidad, como los mismísimos White Stripes o Joy Division/New Order, y artistas rifadas como Cyndi Lauper y Missy Elliot, que podrían dar la sorpresa. Lo gacho aquí es que no todos los artistas dentro de las nominaciones lograrán entrar a la clase 2023, pues en mayo sabremos quiénes serán inducidos y en octubre tendremos la ceremonia (por cierto, ACÁ pueden votar por sus favoritos). Y es aquí donde les preguntamos, ¿qué artistas/bandas creen que ya se merecen entrar al Rock & Roll Hall of Fame?