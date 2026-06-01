Lo que necesitas saber:
Rod Stewart viene a decirnos adiós a México... y lo hará con tres conciertos como parte de su gira 'The Final Run'. Checa todo el dato.
Momento de despedir a una leyenda absoluta de la música… Rod Stewart está cerrando en grande su carrera con el tour The Final Run y claro que tiene a México en el mapa.
Se vienen tres conciertos para el mes de septiembre, específicamente en Monterrey, Guadalajara y CDMX.
Rod Stewart en México: Las fechas y venues de ‘The Final Run’
Las visitas de Rod Stewart a México se han vuelto constantes en los últimos años. Para que se den una idea, vino en 2023 y apenas en 2025… pero a diferencia de esos shows, esta serie de conciertos tendrá ese toque de despedida inevitable.
Y la verdad, qué afortunados somos darle el adiós de los escenarios a un icono musical británico en vida, en vivo y con tres shows de los cuales te dejamos las fechas y recintos a continuación:
- 9 de septiembre, Estadio Borregos, Monterrey
- 11 de septiembre, Coliseo GNP Seguros, Guadalajara
- 13 de septiembre, Palacio de los Deportes, Ciudad de México
Venta de boletos y posibles precios
Como ya viste en el flyer acá arriba, la preventa para los conciertos de Rod Stewart en México se llevará a cabo el próximo viernes 5 de junio, para abrir la venta general al día siguiente.
El rango de precios que manejó en 2025 iba de los $1,200 a los $8,000 pesos. Habrá que ver si se mantienen esos precios… pero al ser parte de la gira de despedida, podrían variar.
Sí, lo sabemos. Es emocionante ver a Rod Stewart de nuevo en México… pero también pega duro tenerle que decir adiós a uno de los grandes de la música británica de todos los tiempos.
Como dicen por ahí: ‘no llores porque terminó… sonríe porque sucedió’.