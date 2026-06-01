Lo que necesitas saber: Rod Stewart viene a decirnos adiós a México... y lo hará con tres conciertos como parte de su gira 'The Final Run'. Checa todo el dato.

Momento de despedir a una leyenda absoluta de la música… Rod Stewart está cerrando en grande su carrera con el tour The Final Run y claro que tiene a México en el mapa.

Se vienen tres conciertos para el mes de septiembre, específicamente en Monterrey, Guadalajara y CDMX.

Imagen ilustrativa de Rod Stewart. Foto: redes sociales del artista.

Rod Stewart en México: Las fechas y venues de ‘The Final Run’

Las visitas de Rod Stewart a México se han vuelto constantes en los últimos años. Para que se den una idea, vino en 2023 y apenas en 2025… pero a diferencia de esos shows, esta serie de conciertos tendrá ese toque de despedida inevitable.

Y la verdad, qué afortunados somos darle el adiós de los escenarios a un icono musical británico en vida, en vivo y con tres shows de los cuales te dejamos las fechas y recintos a continuación:

9 de septiembre, Estadio Borregos, Monterrey

11 de septiembre, Coliseo GNP Seguros, Guadalajara

13 de septiembre, Palacio de los Deportes, Ciudad de México

Anuncio oficial de The Final Run en México, de Rod Stewart. Foto: OCESA.

Venta de boletos y posibles precios

Como ya viste en el flyer acá arriba, la preventa para los conciertos de Rod Stewart en México se llevará a cabo el próximo viernes 5 de junio, para abrir la venta general al día siguiente.

El rango de precios que manejó en 2025 iba de los $1,200 a los $8,000 pesos. Habrá que ver si se mantienen esos precios… pero al ser parte de la gira de despedida, podrían variar.

Sí, lo sabemos. Es emocionante ver a Rod Stewart de nuevo en México… pero también pega duro tenerle que decir adiós a uno de los grandes de la música británica de todos los tiempos.

Como dicen por ahí: ‘no llores porque terminó… sonríe porque sucedió’.