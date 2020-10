¡Rodrigo y Gabriela por fin estrenaron la rola que grabaron con Pelé!

El mundo de la música nos regala constantemente colaboraciones inesperadas, combinaciones que para ser honestos no veíamos venir. Ejemplos hay muchos, buenos y malos, pero en esta ocasión queremos hablarles de una canción muy peculiar porque involucra a un par de músicos de nuestro país que trabajaron con una verdadera leyenda del deporte mundial, hablamos de Rodrigo y Gabriela con Pelé… sí, están leyendo bien.

Hace algunos días, el dúo de mexicanos ganadores del Grammy anunciaron que para celebrar los 80 años del considerado por muchos como el mejor jugador de futbol de la historia, lanzarían una rola junto a él. El resultado fue “Acredita No Véio (Listen To The Old Man)”, un tema que tiene esa vibra de samba y festividad brasileña que no le cae nada mal al mundo, sobre todo en estos momentos donde necesitamos levantar el ánimo.

Rodrigo y Gabriela nos cuenta cómo fue trabajar con Pelé

En exclusiva para Sopitas.com, tuvimos chance de platicar con Gabriela quien nos contó cómo fue que llegaron a colabora con una verdadera leyenda como Pelé, pero sobre todo, que pudieron unir a través dos mundos que para muchos son opuestos pero que comparten muchas cosas, como el futbol y la música. Porque si no lo sabían y así como muchos otros, Edson Arantes do Nascimento también canta y compone.

“Jamás se nos hubiera ocurrido hacer una colaboración con Pelé porque no estaba en nuestra periferia. Todo el mundo lo ubica como futbolista pero él tiene una carrera como músico, tiene música escrita y es cantautor, eso sí lo sabíamos porque Rodrigo es pambolerisísimo, a todo lo que da, de hecho desde chiquito tuvo una carrera futbolística, por eso supimos que Pelé es músico y toca, pero esto nos llegó como del universo por alguna razón. La invitación vino a través de Jorge Berlanga y fue a partir de otros proyectos que teníamos en mente con otras personas, colaboraciones con artistas de Latinoamérica. Él fue promotor de fútbol y resultó que es íntimo amigo de Pelé, y a Pelé le encanta México, le habló de nosotros y le mandó nuestra música”.

Comunicarse gracias al amor por la música

Todo el contacto que Rodrigo y Gabriela tuvieron con Pelé fue a través de su productor musical, con quien tuvieron varias conversaciones para saber en qué dirección tendría que ir la canción. No tuvieron chance de conocer al 10 de la selección brasileña por obvias razones porque coronavirus , además no querían estar encima de él porque además de ser una persona mayor, es muy famoso, pero conectaron a través de algo espectacular, la música.

“Sí, Jorge nos dijo que estaría increíble que conociéramos a Pelé, pero sabemos por él mismo que como es una gran celebridad, todo el mundo quiere estar cerca y creímos que había otras maneras de comunicarnos, y a través de la música no tenemos por qué estarlo molestando. Estamos felices porque le gustó lo que hicimos, a nosotros nos encantó”.

¿A qué suena esta rola?

Desde el fragmento que compartieron en redes sociales, escuchamos que sus guitarras cambiarían de sonido por algo más tropical y acorde con la vibra de Brasil. Pero ahora Gabriela nos explicó que representa esta canción para ellos: “Es muy alegre la pieza, te pone a bailar… que es lo que necesitamos ahorita todos. Nos divertimos un montón haciendo los arreglos, es una pieza fácil, sencilla pero a veces así salen las mejores canciones o los mejores arreglos, cuando todo es más relajado”.

Mejor no les contamos más, dejen lo que están haciendo e inicien su día de buenas escuchando “Acredita No Véio (Listen To The Old Man)”, la rola que Rodrigo y Gabriela grabaron con el Rey Pelé: