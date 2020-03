Para darle un tono aún más oscuro a la crisis que afecta al mundo por el coronavirus, el tecladista de la mítica banda The Cure, Roger O’Donnell, ha colaborado con la cantante Jennifer Pague para su nuevo sencillo titulado “The Haunt”, el segundo extraído de su próximo álbum en solitario 2 Ravens.

Esta nueva canción que le va como anillo al dedo a estos próximos días de soledad, sigue el anuncio del mes pasado del nuevo álbum de O’Donnell. Junto con el anuncio de su nuevo disco como solista, llegó el sencillo principal “An Old Train”, que también presenta a Pague of Vita y The Woolf. “‘The Haunt’ es una canción sobre ser dejado y cómo, si pudieras, acecharías a la persona que te dejó… ¿y quién no querría hacer eso?”, dijo O’Donnell dijo de su nueva rola.

“La canción fue influenciada por una historia folclórica francesa, The Peasant and the Wolf”, también explicó Roger. “Y cuando Jen escribió la letra tomó una especie de giro oscuro por el cual me sentí muy feliz. Entonces, la feliz historia popular rural está retorcida en una historia de venganza…”, finalizó.

Con fecha de lanzamiento para el 24 de abril, 2 Ravens fue grabado durante cinco días en los estudios Air Edel en Londres. Colaboradores como Alisa Liubarskaya, Miriam Wakeling, Aled Jones, Nadine Nagen y Daniel Gea contribuyeron a su nueva producción. Una que se dice que está fuertemente influenciada por la vida de O’Donnell en la Inglaterra rural.

En noticias de The Cure, a pesar del coronavirus, todavía está programado para encabezar el Open’er Festival este verano, marcando su única aparición en lo que resta del año. La banda dijo sobre este concierto: “Esta es una fecha prometida/sobresaliente que no pudimos tocar en nuestros viajes de 2019 y será nuestro único festival europeo de 2020. Esperamos verlos allí”.