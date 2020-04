En español y toda la cosa: Roger Waters coverea “El derecho de vivir en paz” de Víctor Jara

Sin duda en estos momentos en los que todos estamos en casa por el COVID-19, los músicos han encontrado maneras creativas de seguir componiendo y a la vez sorprender a sus fans. Algunos están tocando en vivo y otros más sacando rolas nuevas de su repertorio, pero lo que realmente llamó la atención fue lo que hizo Roger Waters, compartiendo una canción con la que busca darle aliento a todos en medio de la pandemia.

La semana pasada mente detrás de grandes discos de Pink Floyd como The Dark Side of The Moon, Wish You Were Here, Animals o The Wall anuncio que debido a la contingencia y las medidas que hay en todo el mundo para evitar el contagio masivo del coronavirus, tomó la decisión de posponer su nueva gira This Is Not A Drill, y por lo mismo las fechas que tenía programadas en nuestro país. Sin embargo, ha decidido darle un regalo a sus fans que están en estos momentos en aislamiento social.

Hace algunos días, Roger Waters grabó un video en directo donde le contaba a todos que como ellos, también estaba resguardado en estos momentos. Pero a pesar de la situación, tuvo tiempo para ‘componer’ una rola y de inmediato comenzó a cantar con su guitarra “El derecho de vivir en paz”, la canción de protesta chilena que inmortalizaría al cantautor y escritor, Víctor Jara, La canción originalmente abordó la dictadura chilena de esa época encabezada por Pinochet y el año pasado, fue un himno para las protestas en ese país.

Sabemos que el bajista no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar de política, pues ha sido uno de los mayores detractores del presidente Donald Trump (nos quedó muy claro por acá cuando mostró mensajes en su contra y mostró al conocido cerdo de Pink Floyd con los rasgos del preciso de los Estados Unidos) y con esta reversión del clásico tema chileno no fue la excepción.

Y decimos reversión porque claro, Roger le metió de su cosecha. Para empezar cantó la parte original en español y además le agregó algunas frases para hablar sobre figuras controversiales de la actualidad: “Así que cuidado con Bolsonaro, Giuido, Modi y Trump. El Cassarolazo es más fuerte que todas sus armas, es el corazón que late de la gente. Y el mensaje es perfectamente claro, nuestra madre tierra no está en venta”.

Por si esto fuera poco, Waters compartió un mensaje en sus redes sociales donde le envío a saludos a gran parte del mundo donde hay movilizaciones con esta canción: “Esto es para la gente de Santiago, Quito, Jaffa, Río, La Paz, Nueva York, Bagdad, Budapest y todos los demás lugares donde el hombre quiere hacernos daño”.

Mejor no les contamos más, chequen a continuación el cover que Roger Waters hizo para “El derecho de vivir en paz” del gran Víctor Jara y juzguen ustedes mismos: