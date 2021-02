“Only Wanna Be With You”: Escucha la rola de Post Malone por el aniversario 25 de Pokémon

Este 27 de febrero nos pondremos de manteles largos y amarillos a propósito del aniversario de dos de las ediciones de Pokémon, uno de los videojuegos más populares en todo el mundo que alcanzó un pico más alto de fama a partir del anime sobre este mismo universo lanzado en 1997.

Como sabemos, este sábado se estarán celebrando los 25 años del lanzamiento de Pokémon edición roja y azul, la primera edición de la saga de Game Freak y Nintendo para Game Boy. Por lo que habrá toda un fiesta donde estará presente Post Malone con una canción que acaba de estrenar.

Post Malone y su cover para Pokémon

Si escuchamos “Post Malone hizo un cover para celebrar a Pokémon”, lo primero que nos viene a la mente es si realizo una reversión del tema principal del anime: “Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más. Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideaaaal… Pokémon, tengo que atraparlos…“.

Pero no. Post Malone realizó un cover de “Only Wanna Be With You”, canción original de Hootie & the Blowfish que salió en 1994. La rola del rapero empieza con una guitarra, y la verdad es que la canción suena bastante amigable, es más, ni parece de Post Malone, quien nos tiene acostumbrados a un sonido un tanto más oscuro.

Acá les dejamos esta rola y esperemos que entre mañana y el próximo 27 de febrero, salga un video oficial donde veamos a Post Malone animado dentro del universo de Pokémon. O bien, en una de esas la animación queda reservada para el concierto virtual de Pokémon del que les estaremos contando en un ratito más. Mientras, aquí está “Only Wanna Be With You”:

¿Cuándo, cómo y dónde para el concierto de Pokémon?

Como mencionamos, este sábado 27 de febrero se llevará a cabo un concierto virtual para celebrar 25 años de Pokémon. Este evento arrancará a las 6 pm (hora de la Ciudad de México) y lo podremos ver en el canal oficial de YouTube al que pueden acceder en este ENLACE, o bien, en la página oficial de Pokémon que les dejamos en este otro ENLACE.

La presentación más importante de este evento, caerá en manos precisamente de Post Malone, quien estrenará “Only Wanna Be With You” e interpretará algunas otras canciones de su catálogo que no han sido reveladas.

¿Qué hay de Katy Perry? La cantante también participará en la celebración de Pokémon, pero ella lo hará dentro de la lista de canciones que Universal Music Group irá sacando a lo largo de 2021. Esta lista recibe el nombre de “P25 Music” y varios artistas participarán, entre ellas, Katy Perry. Como parte de la celebración, en todo el año saldrán colecciones especiales del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon, y un sinfín de productos relacionados a la marca.