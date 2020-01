Los Rolling Stones son de esos artistas legendarios que por más que pasen los años, seguiremos encontrando material inédito de Mick Jagger y compañía. Como si se tratara de un raro regalo de Año Nuevo, una serie de grabaciones nunca antes vistas de la banda a finales de los 60 apareció de la nada en un canal de YouTube, todas estas pistas fueron tituladas 69RSTRAX pero al parecer no están avaladas por sus ‘satánicas majestades’.

De acuerdo con Variety, esto parece ser una movida desesperada por parte de ABKCO Music & Records –la compañía que maneja gran parte del catálogo de los Rolling Stones de los 60– para extender la vida de sus derechos de autor, que bajo circunstancias normales expirarían 50 años después de que se hicieran las grabaciones. Por lo tanto, y con el fin de refrescar la propiedad legal, los clips de 1969 tendrían que ser publicados antes del 31 de diciembre de 2019 –que es exactamente lo que pasó–. En ese caso, es probable que todos estas rarezas no estén disponibles por mucho tiempo, ya que ya cumplieron con su cometido.

Hablando sobre lo musical, estas grabaciones comprenden gran parte del proceso creativo de dos de los discos más importantes en la carrera de la banda, Let It Bleed y Sticky Fingers. Además, por ahí también hay varias grabaciones en vivo, incluyendo temas grabados del festival de Altamont de 1969. De todo el material que acaban de liberar, lo más destacado es escuchar “You Got the Silver” cantada por Mick Jagger y cambiando lugares con Keith Richards (junto con “Gimme Shelter” cantada por Richards en lugar de Jagger).

Por si esto fuera poco, también hay una versión acústica de “Ruby Tuesday”, así como tomas alternativas de canciones como “Love in Vain”, “Sister Morphine”, “Wild Horses” y “Let It Bleed”. Quizá lo más interesante de todo es que, aparentemente, está la sesión coral completa de 22 minutos para “You Can’t Always Get What You Want”. Así que si son fans de los Stones, esto será una verdadera maravilla, aunque debes decirles que la calidad del sonido deja mucho que desear.

En los últimos años, artistas como Bob Dylan, los Beatles y muchos otros han lanzado ediciones extremadamente limitadas para asegurar que los derechos de autor no expiren, aunque parece ser la primera vez que lo hacen con la discografía de los Stones. La misma fuente señaló que tales lanzamientos suelen ser de poca calidad y de interés sólo para los fans más hardcore, y aunque al artista no le guste que formen parte de su catálogo oficial, tampoco quiere perder el copyright y así permitir que otros se beneficien de su trabajo.

Entre que si son peras o manzanas, apúrense a escuchar estas rarezas en la discografía de los Rolling Stones a continuación: