Run The Jewels se convierten en juguetes y lideran un rebelión en el video de “Walking In The Snow”

El 2020 se va y varios artistas saben que es momento de cerrarlo con broche de oro. Eso lo saben bien los chicos de Run The Jewels, uno de los proyectos que supieron sobreponerse a los estragos que la pandemia ocasionó a la industria musical con uno de lo mejores discos del año.

Y como tal, el dúo de raperos parece querer darle un regalito de Año Nuevo a sus seguidores con el lanzamiento de un nuevo video. “Walking In The Snow” es el nuevo tema en cuyo audiovisual vemos a El-P y Killer Mike convertidos en figuras de acción listos para liderar una rebelión.

El nuevo video de Run The Jewels

¿Te imaginas una combinación de Toy Story con la serie Robot Chicken, pero con una trama de fantasía? Si crees que esa es una visión muy bizarra para un video musical, pues bien, Run The Jewels lo acaba de concretar de la mano de su viejo colaborador audiovisual Chris Hopewell.

En este nuevo video, vemos al dúo como dos juguetes nuevos recién llegados a la recámara de un niño. Luego de salirse de su empaque, comienzan a inspeccionar el lugar que en primera instancia luce hasta que otros juguetes se comienzan a asomar. Estos últimos intentan esconderse al ver que una especie de escuadrón sale de la nada para sacarlos violentamente de sus cajas y encerrarlos.

Killer Mike y El-P ven atónitos los acontecimientos y enseguida son interceptados por una misteriosa camioneta que los lleva a una base rebelde. Ahí, otros muñecos les dan armamento para que sean ellos quienes lideren la rebelión. Así es como llegan a una cueva donde vemos que un extraño monstruo de hielo es el dictador que dirige al violento escuadrón que atacó a los ‘ciudadanos’ al principio del video. La pelea comienza y logran derrocar al enemigo con una arma secreta: una secadora de cabello.

Chris Hopewell, director que ya había trabajado con Run The Jewels en el video para “Don’t Get Captured” de 2017, expresó la emoción de volver a trabajar con la dupla. “Fue genial volver a trabajar con RTJ… Optamos por un estilo de fantasía de los ochenta con guerreros malvados de la nieve y su rey helado oprimiendo a los juguetes de un dormitorio. Fue genial estar involucrado en un proyecto con una vibra positiva para terminar un año bastante jodido“, dijo el realizador en un comunicado recogido por Consequence Of Sound. Ve el video ahora.