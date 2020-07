El Salón de la Fama del Rock & Roll 2020 cancela su inducción presencial y se va a HBO

Para estas alturas del partido llamado coronavirus, ya no es nada nuevo escuchar que eventos de cualquier tipo se tienen que cancelar o posponer. Así lo hemos vivido desde hace meses. Sin embargo, algunos eventos como el de la ceremonia de inducción del Salón de la Fama del Rock & Roll 2020 esperaron hasta el último minuto para tomar una decisión.

A través de un comunicado oficial hecho en sus redes sociales, el Salón de la Fama del Rock & Roll canceló su ceremonia de inducción en vivo “para proteger la salud y la seguridad de nuestros miembros, sus familias, equipos y nuestros asistentes”.

Para no dejar a los rockeros con el trago amargo, el comunicado vendría con una alternativa bastante atractiva. Decidieron mandar la ceremonia a la televisión a través de una asociación con HBO que será transmitida este próximo sábado 7 de noviembre. Les dejamos el comunicado completo:

Due to ongoing COVID-19 concerns, the live 2020 HOF Induction Ceremony concert on 11/7 is cancelled. In place of the live event, we’ll broadcast an exclusive special about the #RockHall2020 Inductees on @HBO & HBO Max November 7, 2020 at 8pm. More details: https://t.co/BEun54az4b pic.twitter.com/6qGPq3g9rw

— Rock Hall (@rockhall) July 8, 2020