Lo que necesitas saber: The Gloria Tour de Sam Smith pasó por la Ciudad de México. Aquí la reseña del primer show en el Palacio de los Deportes.

Desde que entramos al Palacio de los Deportes, notamos que el show de Sam Smith no sería convencional. Una inmensa escenografía cubierta y luces especiales anunciaban que la estrella británica traía planes grandes.

Incluso la abridora Jessie Reyez se salió del guión clásico; dio un show breve, pero íntimo y muy carismático, ya que hasta nos confesó que lo que estaba sucediendo en el escenario era “nuestra primera cita”.

The Gloria Tour de Sam Smith llegó a la CDMX. Foto: Stephania Carmona.

Sam Smith en el Palacio de los Deportes: Un show ordenado para conmovernos y bailar

En un set sumamente planeado, Sam Smith se lució con “Stay With Me” y “I’m Not the Only One”, para dar paso a las eras posteriores de su carrera. Hace cinco años no le veíamos por acá y sus fans se estaban desviviendo cantando cada rola en el Palacio de los Deportes, a tal punto que lloró intensamente terminando los primeros temas, repitiendo que ama a su público mexicano.

Sam viajó por todas sus fases en un setlist que no quedó a deber ni una canción de sus discos de estudio, colaboraciones con Disclosure y Calvin Harris, y hasta covers de “I Feel Love” de Donna Summer y “Human Nature” de Madonna, ésta última en una versión muuuuy obscura.

Las baladas más calmadas comienzan el show, que se divide en tres actos: Amor, Belleza y Sexo. Sam cambia de vestuarios para cada acto, además de utilizar muchos accesorios; es admirable el trabajo de su equipo en cada atuendo. El más llamativo es un vestido que usa en el segundo acto. “¿Les gusta mi vestido?”, preguntó para que recibiera gritos de emoción como respuesta.

Artistas conmovidos nivel: Sam Smith viendo el cariño del público mexicano en el Palacio de los Deportes. Se está aventando un show espectacular, verdaderamente. ?#SamSmith pic.twitter.com/zI8rNvr2sA September 15, 2023

Producción gigantesca para un ícono moderno

Con su Gloria Tour, Sam Smith muestra la producción más grande que le hemos visto hasta hoy. Conmovido hasta las lágrimas, Sam celebra la libertad y la diversión en un show que prueba que es un ícono moderno del pop. Con fans de todas edades, mamás, papás e hijos, estamos ante un espectáculo que busca incluir y propagar mensajes de unidad.

La figura inglesa honra el tamaño de su presentación saliendo desde el primer minuto a dar todo en el escenario; en ningún momento bajó su energía o su ejecución vocal en el Palacio de los Deportes. Lo de su coro de apoyo también es fabuloso, ya que las canciones crecen muchísimo en vivo, con tres voces en el escenario, y una banda que toca todo completamente en el momento.

Sorpresas como láseres arcoíris en “I Feel Love”, lluvia de papeles, y hasta fuego de principio a fin de la inmensa estatua que sirve como escenario en “Unholy”, son muy gratas ya que Sam es de los artistas pop más importantes. No merece menos, y nos emociona verle tan feliz, atreviéndose a dar unos pasos complicados con su compañía de bailarines.

Así inicia Sam Smith su show en el Palacio de los Deportes. Ensordecedor el ambiente en el Domo de Cobre para recibir a la estrella británica. ??#SamSmith pic.twitter.com/02HjxPIsnO September 15, 2023

Liderando un grupo excepcional de artistas

El centro del show de anoche fue Sam Smith, su historia como ser humano y todo lo que hoy representa: libertad, seguridad y amor. Aún así, con muchísima humildad y consciencia, Sam invita al escenario a cada uno de sus coristas para cantar “Lay Me Down” con Lucy Jules, “Love Goes” con Patrick y “Gimme” con Jessie Reyez, que demostró ser mucho más que una telonera.

Los músicos que tocan con Sam son fenomenales; escuchamos solos de guitarra y hasta de batería que no vienen en las versiones de estudio. En verdad su banda en vivo hace las canciones enormes y muchas de nuestras favoritas tienen una magnitud inimaginable en su performance.

La estrella británica los reconoció uno por uno, y además seguía conmovido con México. “Los amamos muchísimo” dijo casi llorando varias veces, y para cerrar con broche de oro, nos compartió que “este ha sido uno de los mejores shows de mi vida”.

Sam Smith volvió a México tras cinco años de ausencia. Foto: Stephania Carmona.

No hubo censura en el concierto de Sam Smith en el Palacio de los Deportes

Entre aplausos, Sam Smith se dejó ir con los prohibidos desde “Dancing With A Stranger”, pero ya en “Love Goes”, salieron los bailarines que complementaron los temas que toca cada rola. En “Gimme”, Jessie Reyez twerkeó a más no poder, y para “Lose You” y “Promises”, el Palacio de los Deportes estaba convertido en un club masivo, con muchísimo baile al ritmo del beat.

La celebración del amor incluyó besos de sus bailarines sobre el escenario, bailes muy sensuales y hasta peleas coreografiadas con las que mostró que definitivamente el amor es más complejo de lo que parece.

Sam Smith en el Palacio de los Deportes, showsazo. Foto: Stephania Carmona.

Para la última parte de su show, que trata sobre el sexo, Sam Smith se muestra como un ser totalmente libre de cualquier atadura a lo que la sociedad le ha buscado imponer por años. Gloria significa su mayor momento de libertad y, con la canción que da nombre al disco, pasa de comulgar con la divinidad; a convivir con su lado más obscuro en el cierre con “Unholy”.

Un Palacio de los Deportes repleto de personas con cuernitos de diablo se quedó asombrado con lo que vimos, con Sam rompiéndola en el escenario, en lo más alto de la estatua de la escenografía. Pero antes, para contrastar los temas de su sexualidad y su libertad, el cover de “Human Nature” crítica lo que se espera de Sam y cómo debería comportarse según los estándares sociales.

El show de Sam Smith es obligado para entender su camino como humano y artista. Y vaya que anda inspirado, reconociendo que lo que presenciamos en la CDMX, ha sido de los mejores shows de su carrera.

Te puede interesar