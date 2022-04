Si algo nos ha quedado claro es que el 2022 estará marcado de un montón de regresos en la industria musical. Y no lo decimos porque están de vuelta los conciertos y muchos festivales en todo el mundo, también porque varias bandas y artistas increíbles volverán para presentarnos rolas recién salidas del horno. Tal es el caso de Sam Smith, que regresa por la puerta grande con un nuevo sencillo.

Fue en 2020 cuando el cantante británico nos presentó su tercer material discográfico, Love Goes. Desde entonces, ha estrenado algunos EP’s hasta que en 2021 dejó de mostrarnos canciones nuevecitas. Pero no se preocupen, que eso cambiará este año, ya que nos acaba de sorprender lanzando un sencillo que tiene un mensaje bastante importante y que probablemente le ayude a muchas personas.

Foto: Getty Images

Sam Smith regresa para hablarnos del amor propio en “Love Me More”

Resulta que a través de sus redes sociales, Sam Smith anunció con bombo y platillo que estrenaría una rola. Por supuesto que esto creó expectativa y después de algunos días de espera, por fin podemos escuchar su nueva canción llamada “Love Me More”, un tema donde resalta por completo su voz acompañada de un beat chill y unos cuantos coros que le dan un toque celestial.

Sin embargo, lo que llamó la atención de este sencillo fue la letra, pues a través de ella, Smith nos habla del amor propio, algo que él mismo tuvo que descubrir y reflexionar. De acuerdo con Rolling Stone, Sam contó que compuso esta rola basándose en su propia experiencia con la idea de ayudar a quienes no se siente cómodos consigo mismos.

“Escribí esta canción para cualquiera que se sienta diferente, para cualquiera que tenga que evitar cada día decirse cosas desagradables a sí mismo, en su cabeza, todo el tiempo. Yo me sentí así durante mucho tiempo y poco a poco estoy aprendiendo a ser amable conmigo mismo. Quería compartirlo porque lo he plasmado en esta canción. En los últimos dos años, la música ha sido mi terapia más que nunca, así que espero que esta canción pueda ser tu amiga”.

Foto por Alexandre Schneider/Getty Images

Por si esto no fuera suficiente, Sam Smith también estrenó el videoclip de “Love Me More”, el cual está lleno de melancolía. Y no lo decimos porque esté filmado en blanco y negro, no. Resulta que el visual inicia con una retrospectiva de la vida del cantante, desde su infancia hasta la actualidad (incluso hay un homenaje a su hitazo “Stay With Me”), que refuerza el mensaje de autoestima de la rola. A continuación se los dejamos para que lo chequen: