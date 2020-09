Sam Smith anuncia la fecha de lanzamiento de su nuevo disco y estrena la canción “Diamonds”

Sam Smith se ha vuelto uno de los temas de conversación más relevantes en redes sociales y no es para menos. Y es que Smith ha anunciado el nuevo nombre que llevará su próximo disco de estudio, el cual finalmente verá la luz en octubre y después del retraso que la pandemia de coronavirus causó en el lanzamiento.

Se trata de Love Goes, el tercer disco de Sam Smith que será estrenado el próximo 30 de octubre y que está conformado por canciones que escribió durante su descanso musical. “Los dos últimos años han sido la época más experimental de mi vida, personal pero también musicalmente. Cada vez que entraba en el estudio me prometía a mí mismo que dispararía por las estrellas y no tendría limitaciones”, mencionó Sam Smith en un comunicado posteado en sus redes sociales.

Sam Smith detalló más sobre este disco a través de un comunicado

“Mi amor por la música es tan amplio y todos mis placeres culpables musicales se convirtieron en placeres. Sin culpa, sin vergüenza, solo el amor por cantar, crear y bailar. Estoy muy agradecido con cada ser humano que abrazó mi creatividad y dirección y me permitió ser quien quisiera estar en ese estudio ese día”, agregó Smith en el escrito sobre su tercera placa discográfica que puedo elaborar con plena libertad.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

“Lamento que haya tardado un poco. Pero estos tiempos sin precedentes me dieron el espacio y el espacio para enamorarme de estas canciones una y otra vez”, indica Sam Smith.

“Después de todo, todavía creo que el amor es la respuesta. Y con amor en nuestro corazón y bondad en nuestras palabras y acciones, seguimos cantando”, finaliza Sam Smith el comunicado sobre el disco, cuyo título original sería ‘To Die For’ y que debía estrenarse el pasado 1 de mayo.

También estrenó nueva canción

Para acompañar este gran anuncio y darnos otra probadita de lo que escucharemos en su próximo disco de estudio, Sam Smith también lanzó “Diamonds”, el cuarto sencillo de este disco que contó con la participación de productores como Guy Lawrence, de Disclosure; Steve Mac, Shellback/MXM, Labrinth, Stargate y Jimmy Napes.

El video de este sencillo, dirigido por Luke Monaghan bajo la productora Black Dog Films, nos muestra a Sam Smith bailando en una casa sin amueblar y donde apenas entran unos rayos de luz en ella, así como sobre el pasto del patio y en medio de una tormenta. Al final, Smith logra encontrar la luz al abrir una persiana.

Disfrútenlo continuación: