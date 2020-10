Sam Smith lanzó su nuevo disco ‘Love Goes’ y sus fans están llorando con él

Aunque el 2020 está siendo un año muy raro para la música, con un montón de conciertos y festivales en vivo pospuestos por la pandemia, la gran mayoría dentro de la industria, están aprovechando para componer música y planear grandes cosas a futuro. Pero sobre todo nos ha tocado ver el regreso de artistas que llevaban un buen rato en silencio, como el caso de Sam Smith que regresa por la puerta grande con un disco recién salido del horno.

Después de tres años desde el lanzamiento de The Thrill of It All, el cantante británico está de vuelta con un nuevo álbum llamado Love Goes, que así como muchos otros artistas tuvo que posponer el lanzamiento por el bendito coronavirus. En realidad, este disco tendría que haber visto la luz el 1 de mayo y después pasó para el 5 de junio… pero por distintas razones llega a nosotros el 30 de octubre para cerrar el mes con todo.

Sam Smith vuelve con su tercer disco

Sam Smith nos fue adelantando su tercer material discográfico con varios sencillos como “How Do You Sleep?”, “To Die For”, “My Oasis” junto a Burna Boy, “Diamonds”, “Kid’s Again”, que nos dejaban claro cuál sería el camino que tomaría el cantante en esta nueva etapa de su carrera; rolas llenas de sentimiento y melancolía mezcladas con uno que otro beat para bailar, cantar y echar la lloradita al mismo tiempo.

Al final, esta combinación es ideal para este año tan extraño que nos ha tocado vivir, porque con todas las cosas que han pasado en los últimos meses lo que más necesitamos es sentir conectados y qué mejor que con música. Pero más allá de eso, Sam nos deja ver que con este disco quiso experimentar y se salirse de su zona de confort, intentando reinventarse como artista al explorar distintos ritmos y sonidos.

En Love Goes, Sam Smith presenta una enorme colección de canciones –17 para ser exactos– en las cuales reúne a toda clase de colaboradores. Para que se den una idea, aparecen Labrinth, Normani, Demi Lovato, Calvin Harris y hasta Guy Lawrence de Disclosure quienes aportan su propio toque a las composiciones nostálgicas del cantante británico. Si aún no han escuchado este disco, se los dejamos a continuación:

El internet está haciendo la lloración con este disco

Por supuesto que lo nuevo de Sam Smith era esperado por todos sus fans, pues tuvieron que aguantar tres años –y un montón de meses del 2020– para que se animara a lanzar su tercer álbum de estudio. Y como era de esperarse, los seguidores de hueso colorado se desvelaron para echárselo completito y para su sorpresa se encontraron con un disco que los conmovió demasiado, a tal punto que muchos –sin pena ni temor– han dicho que los hizo llorar.

Pero mejor no les contamos más, acá les dejamos las mejores reacciones y uno que otro meme que nos dejó Love Goes, el material discográfico con el que el cantante regresa y con todo:

he escuchado solo una canción del álbum de Sam Smith y ya quiero quedarme acostado escuchándolo toda la vida. 🥺 #LoveGoes — Steve. (@bichis___) October 30, 2020

*AHORA MI CORAZÓN ESTÁ ROTO Y ESTOY LLORANDO EN EL PISO. Y CADA PARTE DE MI DESEA QUE PASES POR LA PUERTA,PERO NO ESTÁS AQUÍ Y NO PUEDO AMAR A NADIE MÁS.* SAM SMITH – FORGIVE MYSELF #SamSmith #LoveGoes pic.twitter.com/SLFRj8QDOx — STREAM LOVE GOES💗 (@idbeenateenidle) October 30, 2020

Yo intentado no llorar con el álbum de #samsmith pero es inevitable. pic.twitter.com/DmMN3TvteW — saramateo✨ (@Saraml5) October 30, 2020

Tremenda joyita, no esperaba menos. Voy a dedicar mis días a este álbum durante mucho tiempo. #SamSmith #LoveGoes pic.twitter.com/QYwKOKaztV — Elizabeth ☀️ (@Elizabeth42_) October 30, 2020

Weeeey, todavía no termina mi trauma con How do you sleep? Y el vato ya va a sacar otro álbum…CALMATEEEE MI CIELAAAA 😍 #SamSmith pic.twitter.com/fdiSAI6QG8 — S o p e c i t o ♥ (@AlecitaTerrazas) October 30, 2020

El nuevo álbum de Sam Smith es mi nueva religión.#LoveGoes #SamSmith pic.twitter.com/CRrmTGpAWk — D a y (@Day7590Dayra) October 30, 2020