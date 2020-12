¡Selena Quintanilla, Talking Heads y más recibirán el Premio a la Trayectoria Artística en los Grammy!

Todavía no se termina el 2020, pero ya tenemos el ojo puesto en la temporada de premios del próximo año. Y es que 2021 abrirá con todo cuando la ceremonia 63 de los Grammy se lleve a cabo el 31 de enero. Así que seguro varios de ustedes, queridos lectores y lectoras, ya están haciendo sus predicciones.

Hace unas semanas conocimos a los nominados en cada categoría y aquel anuncio no estuvo exento de polémica (aún no entendemos bien la exclusión de The Weeknd), pero las sorpresas no paran. Ahora, la Academia de la Grabación dio a conocer a los artistas que recibirán el Reconocimiento a la Trayectoria Artística entre los que figuran Selena Quintanilla y Talking Heads.

La Academia de la Grabación anuncia el Premio a la Trayectoria

En poco más de un mes se llevará a cabo una entrega más de los Grammy para coronar a lo más destacado de la industria musical en el curso 2020. En esta ocasión, los más nominados son Beyoncé (9), Dua Lipa, Roddi Rich, Taylor Swift (cada uno con 6) y Brittany Howard (5). Pero con todo y eso, hay algunos nombres de antaño que también sonarán fuerte en el evento.

La Academia de la Grabación dio a conocer este martes a los artistas contemplados para recibir el Premio al Mérito Especial 2021. A su vez, dentro de este reconocimiento, hay una sección especia para dar el Premio a la Trayectoria Artística (Lifetime Achievement Award) que en esta edición recibirán Selena, Talking Heads, Grandmaster Flash & The Furious Five, Lionel Hampton, Marilyn Horne y Salt-N-Pepa.

Harvey Mason Jr, presidente interino de la Academia, habló en un comunicado sobre la importancia de entregar este reconocimiento. “Dar la bienvenida a la nueva clase de galardonados con el Premio al Mérito Especial, nos da la oportunidad de recompensar y reconocer la influencia que han tenido en la comunidad musical independientemente del género“, dijo.

“Como creador y amante de la música, estoy agradecido de poder mirar hacia atrás a nuestras influencias y ver el impacto que han tenido en nuestra comunidad. En un año en el que la música nos ha ayudado a mantenernos juntos, espero honrar a este grupo icónico de creadores musicales“, enfatizó Harvey en el anuncio.

Los Grammy reconocen a Selena y a Talking Heads

Respecto a los artistas que recibirán dicho reconocimiento, la organización de los Grammy destacó sobre Selena el gramófono que se llevó en 1994 cuando ganó la categoría Mejor Álbum México-americano por su disco Live. De la misma manera, se recordó el impacto que el disco póstumo Dreaming Of You (1995) provocó pues del material se vendieron 175 mil copias tan solo el día de su lanzamiento.

Sobre Talking Heads, la Academia detalló el valor histórico que la banda oriunda de Nueva York tuvo a mediados de la década de los 70 como pioneros del new wave, así como su inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2002. Dato curioso: el grupo solo ha sido nominado dos veces a los premios. La primera en 1984 a Mejor Actuación de Rock por un dúo o Grupo por “Burning Down The House” y otra en 1989 por Mejor Video Conceptual por Storytelling Giant. Esta última categoría dejó de entregarse a partir de 1990.