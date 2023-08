Lo que necesitas saber: Oasis siempre fue una banda icónica como polémica. Repasamos los problemas entre los hermanos Gallagher previo a la separación de la banda en 2009.

Un 28 de agosto del 2009, se daba a conocer que Noel Gallagher dejaba a una de las bandas más representativas del britpop. La separación de Oasis era inminente, luego de construir un legado que los convirtió en uno de los proyectos musicales más grandes de los 90.

Y sí, su legado revive cada vez que escuchamos esas canciones que nos trajeron en sus mejores momentos. Pero también la historia de los Gallagher va más allá de la música. Las polémicas, las peleas, los desacuerdos, los berrinches… hay una larga lista qué repasar en este enfrentamiento que nomás no nos deja verlos regresar con Oasis.

Oasis en un show de 1994. Foto: Getty

1991 – 1994: La formación y la primera salida de Noel Gallagher de Oasis

En 1991, Liam Gallagher se unía al grupo que eventualmente cambió su nombre a Oasis. Y poco después, Noel Gallagher haría lo propio para convertirse en el compositor principal y guitarrista líder de la banda. Para mediados de 1994, la banda lanzaba su exitoso Definitely Maybe y no tardarían mucho en cruzar el charco para tocar en Estados Unidos.

Pero ya desde entonces se dejaba ver la difícil relación entre los hermanos. La banda tocó en el mítico Whisky A Go-Go de Los Ángeles en septiembre de 1994, en una presentación que ellos mismos consideraron para el olvido. Liam golpeó a Noel con un pandero y bueno, los dos se fueron antes de acabar el concierto.

Noel Gallagher ha dicho que se escapó a San Francisco y Las Vegas tras ese conflicto y en el documental Supersonic, dio a entender que quería la separación de la banda (al menos él saliendo solamente). Sin embargo, poco después se solucionó el conflicto e incluso se sabe que la canción “Talk Tonight” la escribió inspirado en ese momento.

1995: La famosa entrevista con John Harris

En una de sus primeras polémicas que se hicieron virales (antes de que el concepto de ‘viral’ si quiera fuera conocido), se dio a conocer el audio de una peculiar entrevista que los Gallagher tuvieron con John Harris de la NME.

A ese archivo se le conoce como Wibbling Rivalry y en la plática, los hermanos empezaron a discutir airadamente insultándose de todas las maneras posibles. La discusión se armó cuando hablaron sobre una pelea que Liam provocó en un tren en Países Bajos, del que la banda fue echada.

Noel compara a Liam con un hooligan futbolero; Liam le dice a su hermano mayor que puede meterse su dinero por donde le quepa; ambos se cuestionan sobre qué es ser un rockandrolero real… Una cosa de locos que se puede revivir en YouTube. Curiosamente, el audio no incentivó la separación de Oasis, sino que acrecentó la fama de la banda más allá de lo meramente musical.

1996: El fatídico MTV Unplugged donde Liam no quiso cantar

Todo artista de los 90 es consciente de lo que significaba en ese momento grabar un MTV Unplugged. A Oasis le llegó la oportunidad, pero el especial acústico no salió según lo pensado: Liam Gallagher se reportó enfermo de la garganta en las semanas previas a la grabación de la sesión.

De buenas a primeras, el cantante de la banda no quiso participar y fue Noel quien la hizo de vocalista en el show. Liam, con un enojo e incomodidad notables, se quedó en uno de los balcones del Royal Festival Hall viendo la interpretación de sus compañeros.

Noel ha mencionado que Liam quiso unirse al show para cantar “Hello”, pero la producción (y él mismo guitarrista) le habrían dicho que no. Este es sin duda uno de los momentos más tensos de Oasis y de los Gallagher como tal.

De nuevo 1996: Liam no iba a ir a la gira estadounidense de ese año (y los complicados MTV VMAs)

Vaya que el 96 fue uno de esos años para el olvido, eh… Pues resulta que unas semanas después del MTV Unplugged, Oasis estaban listos para una nueva gira por Estados Unidos, pero Liam casi de último momento ‘se bajó del barco’. Según cuenta Radio X, la discográfica de la banda dijo que el vocalista había vendido su casa, y su esposa no tenía donde quedarse.

Liam logró reunirse con la banda para la gira estadounidense que tenían pactada, pero eso no calmó los ánimos. La banda fue a los MTV Video Music Awards y tocaron “Champagne Supernova” en una presentación controvertida por la hostilidad de Liam Gallagher con la banda y el público.

En esas semanas, las fricciones entre los hermanos provocaron que Noel regresara al Reino Unido sin la banda. Pero al final, se reconciliaron y lograron terminar sus shows en EE.UU.

2000: El problemón en Barcelona

Aquí ya podríamos decir que la separación de Oasis se sentía medianamente cerca, sobre todo a medida que el nuevo milenio avanzaba. Como relata The Guardian, un concierto que la banda tenía programado en Barcelona se canceló debido a una lesión del baterista Alan White.

Total que se fueron de copas y en la fiesta, Liam cuestionó la paternidad de Noel diciendo que la pequeña Anais no era su hija. Llegaron a los puñetazos y después del incidente, Noel renunciaba por segunda vez a la banda. La gira europea continuó en buena medida sin el guitarrista, hasta que regresó poco después.

Oasis en el 2000. Foto: Getty.

2002: La gira de ‘Heathen Chemistry’ acaba con un Liam golpeado hasta los dientes (literal)

Oasis la sufrió bastante en la gira de este disco, especialmente porque Liam Gallagher no podía completar los sets en diversos conciertos debido a que le iba la voz constantemente. Cerca del final de ese año, Liam se vio envuelto en una pelea en un bar de Munich, en Alemania, donde golpeó a un policía… y el cantante, por su parte, perdió varios dientes.

Liam y Noel Gallagher en concierto. Foto: Getty.

2005-2009: Intercambios de declaraciones que y ya se veía venir la separación de la banda

Sí, lo sabemos: hasta este punto, uno pensaría que Liam había sido el provocador entre los hermanos. Pero Noel, más que agredir físicamente, sacaba las garras con las palabras.

Para el 2005, las fricciones seguía y las escapadas de los escenarios también. Y en una polémica declaración en una entrevista con Spin (vía NME), Noel dijo que “he aprendido que en lugar de discutir cosas con él y terminar en una pelea, trabajo en su psicología y ahora está completamente asustado por mí. De hecho, me tiene muchísimo miedo”.

Para el 2009, el intercambio de declaraciones era fuerte. El 23 de agosto, la banda iba a tocar en el V Festival y terminaron cancelándolo de último minuto por una supuesta laringitis de Liam. Noel aseguró que, más bien, Liam andaba crudo, así que este último emprendió acciones legales contra su hermano mayor. Se disculparon y el asunto legal no llegó a mayores en ese momento, pero…

Noel Gallagher. Foto: Getty.

2009: Cancelan su show en el Rock en Seine y se anuncia la separación de Oasis

Antes de subir al escenario del festival Rock en Seine que encabezaban en Francia, Liam y Noel tuvieron una discusión que los obligó a cancelar el show. El 28 de agosto del 2009, el mayor de los Gallagher anunciaba oficialmente en el sitio web de la banda que dejaba a la banda.

La separación de Oasis (que Liam intentó rescatar con su proyecto Beade Eye) estaba cantada. Muchas especulaciones circularon, y era obvio que la situación entre los hermanos ya era insostenible. Sin embargo, Noel en alguna entrevista con Radio X que las fricciones en ese mismo día antes de tocar en el festival, sucedieron por una discusión bastante peculiar:

“Tuve suficiente cuando Liam y Bonehead comenzaron a discutir por una chaqueta de cuero. Ni siquiera estoy bromeando. Puedo disfrazarlo más que esto, pero esto es lo que pasó”.

Así se anunciaba la cancelación de Oasis en el Rock en Seine del 2009. Foto: Captura de YouTube.

Y así está la onda con la historia de los conflictos entre los hermanos Gallagher previo a la separación de Oasis. Vaya dilema… Pero bueno, seguro que los fans acérrimos aún tienen fe de que se reúnan alguna vez. Se vale soñar.

