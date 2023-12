Lo que necesitas saber: Serj Tankian y Tony Iommi forman parte de un nuevo proyecto benéfico llamado The Gibson Band. Y aquí está la rola que lanzaron como parte de esta iniciativa.

El año se nos va, pero eso no quiere decir que los lanzamientos musicales deben parar. Y ahora que llegó el fin de semana, llegó una nueva rolita con Serj Tankian y Tony Iommi.

Se trata de la canción “Deconstruction” que llega como un esfuerzo colaborativo entre el vocalista de System of a Down y el guitarrista de Black Sabbath, de la mano del ejecutivo de Gibson, Cesar Gueikian, con este nuevo proyecto llamado The Gibson Band.

Serj Tankian se vuelve a unir a Tony Iommi en un lanzamiento bastante potente. Foto: Getty.

Escucha acá “Deconstruction” de Serj Tankian y Tony Iommi

Como los fans esperarían, este es un tema ‘ponchadón’, plagado de riffs de duros al más puro estilo heavy metal y un ritmo lento que le da densidad a la rola. Ya se imaginarán cómo combina a la perfección la voz de Serj Tankian y el estilo de guitarra de Tony Iommi, pues no es la primera vez que colaboran estos dos rifados.

Pero no son solo ellos quienes entran en este junte… Cesar Gueikian también le entró a la composición de la letra de esta rola. Además de la rola, la iniciativa también busca subastar una pintura de Tankian titulada ‘Our Mountains’ así como una guitarra eléctrica.

Las ganancias generadas por la rola, la subasta de las obras de artes y el instrumento, se donarán a la organización Armenia Fund’s Artsakh Refugee Initiative (recordemos que Serj así como Gueikian son de origen armenio). Aquí les dejamos la rola.

¿Qué es The Gibson Band?

Como les decíamos, el junte entre Serj Tankian y Tony Iommi corresponde a un proyecto conocido como The Gibson Band. Este grupo no tendrá una formación establecida, sino que rotará a varios músicos diferentes con los que realizará distintos lanzamientos con fines benéficos y causas filantrópicas.

Por ahora, no han anunciado cuál será su próxima alineación ni en qué fecha lanzarán su próxima canción, pero sin duda luce como un proyecto bastante interesante. ¿Quién creen que sea el próximo junte de The Gibson Band?

Esta es la pintura de Serj Tankian que se subastará como parte de esta iniciativa. Foto: Especial.

Esta es la guitarra edición especial que se subastará como parte de la primera entrega de The Gibson Band. Foto: Gibson.

