Sesiones Acústicas en Sopitas.com presenta: Georgia

Hace poco más de un año, tuvimos el placer de conocer a Georgia, quien se presentó en el proyecto de Sesiones Acústicas. Desde Londres nos visitó en la Sopicueva para tocar una versión sumamente especial de una de sus canciones más populares hasta ese momento “About Work The Dancefloor”.

Comparada con la versión original, que brilla por tener sintetizadores a cada momento, aquí esos sonidos caóticos desaparecen por completo. Con tan sólo las notas de un piano eléctrico y su dulce voz, la cantante logra emocionar por completo, casi casi cantándonos en el oído mientras interpreta la letra de la canción llena de melancolía.

What a weekend!! 😍😍😍 to all of you that came out and danced non-stop pic.twitter.com/IGgor3i5S3 — georgia (@_georgiauk) August 25, 2019

Georgia es el ejemplo perfecto de que no se necesita una mega producción con miles de instrumentos sonando a la vez para demostrar todo su talento. Una artista hecha y derecha, como dirían nuestras abuelitas.

Georgia en los Mercury Prize

Ahora, las cosas cambiaron para Georgia… La cantante británica anunció a finales de 2019 que estaba a punto de lanzar Seeking Thrills, un nuevo disco que le dio la oportunidad de internacionalizar su música. Y fue precisamente este disco el que la convirtió en una nominada al Mercury Prize este 2020. Georgia compite con algunos favoritos de este premio y nombres nuevos:

Porridge Radio – Every Bad

Dua Lipa – Future Nostalgia

Laura Marling – Song for Our Daughter

Sports Team – Deep Down Happy

Kano – Hoodies All Summer

Anna Meredith – FIBS

Lanterns on the Lake – Spook the Herd

Moses Boyd – Dark Matter

Charli XCX – how i’m feeling now

Stormzy – Heavy Is the Head

Michael Kiwanuka – Kiwanuka

Esta no es la única noticia alrededor de Georgia. Hace unos meses participó en la primera temporada de Song Machine de Gorillaz, y lo hizo con la rola “Aries” que además, contó con la colaboración de Peter Hook. Sin duda, es una de las artistas más destacadas de la actualidad.

Por eso les queremos volver a presumir su presentación en las Sesiones Acústicas de Sopitas.com:

Georgia se presentó por primera vez en nuestro país como parte de los festejos por el décimo aniversario del Corona Capital. ¿Ustedes son de los privilegiados que la pudieron ver antes de que se convirtiera en una nominada al Mercury Prize?