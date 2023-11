Lo que necesitas saber: SEVENTEEN es el primer grupo de K-Pop en presentar un discurso en el Foro de la Juventud de la UNESCO

Este año se llevó a cabo la 13ª edición del Foro de la Juventud de la UNESCO en París, en donde el grupo de K-Pop SEVENTEEN, fue invitado a dar un discurso y presentación en vivo, siendo la primera vez que se invita a un artista musical a una sesión. Durante una sesión de 60 minutos, los integrantes de SEVENTEEN se presentaron frente a los 194 representantes de los Estados miembros de la UNESCO alrededor del mundo.

Foto: PLEDIS Entertainment

El Foro de la Juventud es un espacio que brinda la UNESCO cada dos años, para la discusión y debate de temas que impactan directamente en la juventud, además de ofrecer un espacio para hablar sobre soluciones y actos de activismo social. Este año el Foro se centra principalmente en el impacto social del cambio climático y cómo lograr una transición climática equitativa para las nuevas generaciones.

SEVENTEEN y su impacto alrededor del mundo

Si no estás muy familiarizado con SEVENTEEN, debes saber que es un grupo de K-Pop que debutó en el 2012 y que se ha convertido en uno de los grupos más grandes y populares dentro y fuera de Corea del Sur gracias a sus increíbles coreografías, sincronización y sobre todo su estrecho trabajo en equipo, que no es decir poco al ser un grupo con trece integrantes: S.COUPS, JEONGHAN, JOSHUA, JUN, HOSHI, WONWOO, WOOZI, THE 8, MINGYU, DK, SEUNGKWAN, VERNON y DINO.

Foto: PLEDIS Entertainment

El grupo ha aumentado su popularidad en todo el mundo y recientemente rompieron el récord de tener el álbum más vendido en la historia del K-pop, superando las 6.2 millones de copias en 2 meses del lanzamiento de su penúltimo álbum FML.

Las letras de las canciones de SEVENTEEN tocan constantemente temas de esperanza, positividad, apoyo mutuo y la importancia de las pequeñas acciones que generan un impacto positivo en los demás.

El discurso y presentación en la UNESCO

En agosto del 2022, SEVENTEEN lanzó la campaña ‘#GoingTogether’, como parte de la asociación de PLEDIS Entertainment con la Comisión Nacional Coreana para la UNESCO (KNCU). Entre algunos de los proyectos de la campaña se encuentran acciones en el Día internacional de la Educación, además de donar una parte de las ganancias de su gira mundial ‘SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN]’ para brindar educación a los niños de Malawi y crear conciencia sobre el acceso a la educación para infancias desfavorecidas.

Durante su discurso, los miembros hablaron de sus orígenes, no solo como trainees hasta su posición actual como uno de los grupos íconos del K-Pop, si no desde la diferencia de sus lugares de origen y como influyó en su desarrollo; las dificultades con la barrera del idioma entre los miembros; cómo es trabajar en equipo siendo un grupo con trece integrantes y la oportunidad que han tenido de poder acceder a condiciones favorables para lograr sus sueños y metas.

Foto: PLEDIS Entertainment

“Esperamos que nuestras acciones a través de la UNESCO lleguen a los jóvenes de todo el mundo, desde los que viven en islas incluso más pequeñas que Jeju, hasta los que en cualquier rincón del mundo están fomentando, reafirmando y actuando para hacer realidad sus sueños”. – JOSHUA

El grupo hizo conciencia sobre la importancia del esfuerzo y pasión invertidas para que la juventud consiga lograr sus metas y sueños, pero que innegablemente deben de ir de la mano de oportunidades equitativas de educación y de un espacio de desarrollo favorable para hacerlo posible.

“Desde 2017, cada año, en el aniversario de nuestro debut, hacemos una donación a organizaciones y fundaciones infantiles. Y lo hacemos porque queremos asegurarnos de que ningún joven, sea quien sea o venga de donde venga, renuncie nunca a sus sueños ni se desanime. Creemos que apoyando los sueños de la gente también estamos difundiendo positividad y esperanza”. -MINGYU

Foto: PLEDIS Entertainment

El discurso terminó con un concierto en vivo del grupo frente a miembros de la UNESCO y algunos CARAT (nombre del fandom de SEVENTEEN) presentes en la audiencia, donde interpretaron “_World”, “Darl+ing”, “Headliner”, “God of Music” y “Together”, canciones con mensajes ligados a la campaña.

“Esperamos que puedan escuchar cómo la historia de nuestro crecimiento juntos se traduce en nuestra música… Espero que estas palabras se sientan más cerca de tu corazón después de escuchar nuestras historias y nuestra música de hoy”. -VERNON

Puedes ver la presentación completa a continuación:

Te puede interesar