¡Por fin! Después de mucha espera, llegó uno de los fines de semana más esperados del año y en el que tendremos chance de vivir uno de nuestros festivales favoritos: así es, por supuesto que hablamos del Corona Capital Guadalajara, que desde hace un buen rato, se convirtió en uno de los espacios musicales más importantes no solo en el estado, también en nuestro país.

Como recordarán, luego de la edición 2019 que nos dejó grandes presentaciones y momentos, el CC GDL se tuvo que posponer por dos años gracias a la pandemia. Sin embargo, luego de un buen rato en suspenso, anunciaron con bombo y platillo en 2022 con un cartel que sin duda, no le pide nada a otros festivales de todo el mundo, porque hay grandes actos internacionales y propuestas increíbles.

Foto vía Facebook: Corona Capital Guadalajara

El Corona Capital Guadalajara regresa en 2022 y podrán seguirlo desde sus casas

Después de una serie de cambios y para que chequen el dato, este 21 y 22 de mayo tendremos chance de ver en el Corona Capital Guadalajara 2022 a bandas del tamaño de The Strokes, Blondie, Kings of Leon, The Hives, Metronomy, Jake Bugg, Dayglow, The Drums, CHVRCHES, Chet Faker y muchos más. Así que prepárense, porque todos los que se lanzarán al Valle VFG vivirán un fin de semana espectacular.

Sin embargo, a pesar de que muchas personas compraron su boleto y seguramente se gastaron la quincena armando el viaje hasta la perla tapatía, también tenemos muy claro que hay quienes no tendrán la oportunidad de checar a estos grandes actos en los tres escenarios del festival. Pero no se preocupen, que si no vienen a la tierra del tequila para vivir el CC GDL en carne propia, todavía hay una posibilidad aunque sea a distancia.

Foto vía Facebook: Corona Capital Guadalajara

Resulta que tanto el 21 como el 22 de mayo, podrán seguir en vivo y a todo color el Corona Capital Guadalajara empezando por el sábado, donde The Strokes, Blondie, Metronomy, The Drums, Miami Horror, CHVRCHES, Metric, X Ambassadors y muchos más pondrán el ambiente. Y quizá en este punto se estén preguntando cómo es que verán a estas bandotas en acción. Bueno, pues es muy fácil.

Lo único que tienen qué hacer es lanzarse a nuestra cuenta de Facebook –también a la del CC GDL y OCESA–. Ahí, desde las 5:35 p.m. hasta las 2:15 p.m., tendrán chance de checar a gran parte de estos actos que sin duda, son de los más esperados de esta edición del festival. Y para que no se quiebren la cabeza, acá les dejamos la transmisión oficial del Corona en la perla tapatía para que no se lo pierdan: