Si algo tenemos presente es que el 2023 será un gran año para la música, pues arrancó con un montón de estrenos espectaculares y en los próximos meses también se vienen estrenos muy rifados. Pero si tiene ganas de enfiestar, agárrense porque Skrillex, Fred again.. y Four Tet armaron una canción ideal para ese mood.

Como recordarán, hace algunas semanas y después de casi una década, Skrillex estrenó dos álbumes de estudio: Quest for Fire y Don’t Get Too Close. El primer material nos voló la cabeza, pues en él, el DJ y productor estadounidense juntó colaboradores increíbles, entre ellos Fred again.. y Four Tet, que participaron en las rolas “Rumble” y “Butterflies” respectivamente.

Skrillex, Fred again.. y Four Tet tocando juntos en 2023/Foto vía Instagram: @fourtetkieran

Skrilex, Fred again.. y Four Tet nos vuelan la cabeza con su nueva rola “Baby again..”

Sin embargo, parece que la colaboración entre Skrillex, Four Tet y Fred again.. va para largo. Pero este 17 de marzo y para sorpresa de todos, este súper combo estrenó una nueva rola llamada “Baby again..” la cual, de acuerdo con Pitchfork, estuvieron tocando por separado en sus respectivos livesets y en el show de cinco horas que los tres se aventaron en el Madison Square Garden de Nueva York.

Para que se den una idea de cómo está la onda, esta rola de Skrillex, Fred again.. y Four Tet (que incluye un sampleo de “Baby” de Lil Baby) tiene un beat ideal para que rompan la pista de baile con sus mejores pasos, pues va pasando por diferentes sintetizadores y ritmos, de la calma a la locura en unos cuantos segundos. Y sin duda, se aleja de todo lo que habían hecho juntos recientemente.

Fred again.., Four Tet y Skrillex en Nueva York/Foto vía Instagram: @fredagainagainagainagainagainagain

Por ahora, parece que Skrillex, Four Tet y Fred again.. seguirán trabajando juntos, pues aún los vemos dando shows mano a mano. Sin embargo, estamos emocionados porque en unas cuantas semanas veremos a Fred again.. en México, con dos presentaciones en Ceremonia y Tecate Pa’l Norte. Y para calentar motores, escuchen a continuación “Baby again..”: