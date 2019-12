Slash es uno de los mejores guitarristas que ha dejado la historia del rock, así que estaremos de acuerdo que algo ha de saber. Si bien su opinión no es más que solo eso, tiene cierto peso específico. Hablando con el guitarrista de los Sex Pistols Steve Jones en su programa de radio 95.5 KLOS Jonsey’s Jukebox, Slash dijo que Garage Days de Metallica es uno de los mejores álbumes de covers de todos los tiempos. ¿Están de acuerdo? El guitarrista legendario de Guns N’ Roses también habló sobre el álbum de covers The Spaghetti Incident? que se armaron en 1993.

Pues la verdad, ni cómo negar esta afirmación… Al final no dijo que era el mejor, sino uno de los mejores. A lado de Garage Days tenemos que recordar Pin-Ups de David Bowie (1973), Blue And Lonesome de The Rolling Stones (2016), el propio The Spaghetti Incident? de Guns N’ Roses y el reciente The Teal Album de Weezer (2019). Todos ellos son unas verdaderas joyas.

Hablando sobre The Spaghetti Incident?, Slash recordó cómo fue el proceso de elegir las canciones que entrarían al disco: “Duff [McKagan] eligió un par. ‘Since I Don’t Have You’ (por The Skyliners), recuerdo que (Axl Rose) lo había mencionado, y siempre me había encantado esa canción, así que pensé, ‘Sí, sería genial hacer esa canción’. Creo que ‘Hair Of The Dog’ (de Nazaret) fue una de las que él y yo queríamos hacer. Pero, sí, todo el mundo arrojó ideas al sombrero”.

“Fue muy divertido. Fue muy espontáneo y se grabó en diferentes estudios en los Estados Unidos; Aunque creo que grabamos algunas cosas en, quiero decir Canadá, pero no me cites al respecto”. comentó slash sobre el proceso de grabación. “Pero sé que hubo diferentes estudios, diferentes ubicaciones mientras estábamos en el camino. Así que simplemente aparecíamos. Y (‘Since I Don’t Have You’), recuerdo que alquilamos un estudio en el medio del país en algún lugar, lo encontramos, lo reservamos, entramos y lo sacamos. Así que fue muy divertido de hacer”.

Slash admitió que era fanático de los álbumes de covers. “El solo hecho de poder interpretar una canción que realmente te gusta (es realmente genial)”, explicó. “Algunos discos de covers son mejores que otros. Pero aquellos en los que el artista realmente se relaciona con el material original y se convierte en parte de su personalidad cuando lo vuelven a grabar, creo que es realmente genial. Pienso que ‘Garage Days’ de Metallica es uno de los mejores discos de covers de todos los tiempos. Es grandioso”.