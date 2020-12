Que se haga la buena: Slash espera lanzar música con Guns N’ Roses en 2021

Llevamos un buen rato esperando nuevo material de Guns N’ Roses y aunque los rumores corren de vez en cuando, parece que 2021 sería el año del regreso… o eso dice Slash. El reconocido guitarrista ya tiene preparados algunos proyectos para el año próximo y la legendaria banda hollywoodense está en su agenda.

En una reciente entrevista, el músico reveló que ha estado trabajando con Duff McKagan en el estudio en lo que sería el nuevo trabajo discográfico de GNR. Y si no están jugando con nuestros sentimientos, los primeros adelantos del material llegarían en los meses venideros.

Slash y Duff preparan cosas para Guns N’ Roses

Sí, han sido unos meses bastante complicados para la industria musical y para los exponentes de diversos géneros. Pero para una banda como Guns N’ Roses el tiempo es oro y aunque debieron suspender la más reciente etapa del Not In This Lifetime Tour (que los alcanzó a traer a Vive Latino 2020), parece que los meses han sido fructíferos en cuanto a escritura musical.

Así lo reveló Slash en una plática que sostuvo con el medio Cleveland.com, en la cual detalló cómo ha pasado los meses de cuarentena. “El primer mes de la pandemia, cuando empezamos a conocer contra qué estábamos lidiando y sucedía el encierro, pasé todo ese rato con mi esposa leyendo, esperando a ver qué pasaba afuera. Eso duro un tiempo y luego dije ‘¡Tengo que trabajar!’.

En ese momento, entre marzo y abril, el guitarrista le entró de lleno al estudio con su inseparable compañero Duff McKagan -bajista original de GNR-. “…Duff y yo estuvimos hicimos algunas improvisaciones y también trabajamos en el disco de Guns… Así que han estado sucediendo muchas cosas” dijo el músico.

Ahora sí, prepárate 2021

Pero Slash no solo se vislumbra trabajando con Guns N’ Roses, con quienes lanzará el séptimo disco de estudio de la banda tras Chinese Democracy (material en el que, de hecho, no trabajó Slash). Saul Hudson -su nombre real- también regresará con un nuevo material para su grupo con Myles Kennedy and The Conspirators.

“Hicimos una semana de preproducción inicial y hay 20 canciones y vamos a empezar de nuevo el año que viene. Pasé mucho tiempo escribiendo y probando esas cosas”, dijo sobre las nuevas rolitas de este último proyecto. Es decir que tenemos bastantes cositas para esperar de parte del músico del sombrero de copa.

Y eso no es todo, desde luego. Slash, para alimentar la expectativa, dijo que espera lanzar material de ambos grupos a lo largo de 2021. “Me gustaría pensar que tendremos algunas cosas nuevas el año que viene, de ambos campos, supongo. Es difícil de decir, pero me gusta pensar que tendremos cosas el año que viene”. Así que, si se nos hace la buena, habrá por fin música nueva de GNR en los mese venideros.