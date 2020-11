¡Slipknot anuncia su regreso a México para el Hell and Heaven 2021!

Una de cal por dos de arena en este año tan caótico. La pandemia vino a quitarnos muchas cosas que queríamos, como los conciertos y festivales en vivo, pero mientras las cosas vuelven a la ‘normalidad’, algunos ya están planeando hacer cosas para el 2021 como salir de gira y demás. Y aunque el futuro es incierto, es inevitable no emocionarnos con la noticia que les vamos a dar, pues ¡Slipknot volverá a México! Sí, así como lo leen.

A través de sus redes sociales, la banda comandada por Corey Taylor anunció con bombo y platillo que regresarán a nuestro país después de aquel caótico KnotFest 2019 para ser uno de los headliners del festival Hell and Heaven 2021. Con un video espectacular digno del tráiler de una película que nos voló la cabeza, los de Iowa saludaron a su familia mexicana y el festival dio este anuncio que seguramente a muchos los tendrá muy contentos.

¡Mi familia, México! ¡Volvemos a nuestra casa, Foro Pegaso! encabezando #HellandHeavenMetalFest 2021. Registrate para tu acceso antes que nadie a la venta de boletos. Vive la experiencia Hell and Heaven.https://t.co/YhHGuBbfkg pic.twitter.com/3s7D4cG3RE — Slipknot (@slipknot) November 12, 2020

¡Slipknot vuelve a nuestro país el próximo año!

“Rockeamos a tu lado hasta el final, estamos contigo nuevamente…”, dice el video con el que Slipknot confirma que vendrán al festival de rock y metal, que se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2021 en el Foro Pegaso en Toluca, la cual asegura la banda que es su casa. Hasta el momento no han confirmado en qué día se presentará, pero ya comenzaron los registros para que seas de los primeros en tener tus boletos.

Los registros de preventa cierran el próximo 17 de noviembre y la preventa arrancará un día después, pueden registrarse dando click POR ACÁ. Los precios de preventa para ver a esta bandota tocando las rolas de su último material discográfico, We Are Not Your Kind y sus demás hitazos son los siguientes:

General $2,800

Preferente $4,800

VIP $5,900

Aún no dicen qué onda con la otra fecha en nuestro país

Como recordarán, a mediados de junio y debido al coronavirus, el festival Machaca en Monterrey, Nuevo León pospuso su edición 2020 para el sábado 26 de junio de 2021. Uno de los actos principales es Slipknot, y aunque mencionaron en su comunicado que el lineup que tenían en aquel momento contemplado seguía en pie incluida la banda de Iowa, pero hasta el momento no han hablado sobre esta fecha.

En los últimos días, los miembros de Slipknot han estado muy activos. Entre ellos Jim Root (con quien tuvimos chance de platicar y POR ACÁ pueden checar la entrevista) y sobre todo Corey Taylor, quien aprovechó el receso de la gira para lanzar por fin su primer disco solista, CMFT. A continuación les dejamos la plática completa este musicazo, quien nos contó los detalles de este álbum y hasta le mandó un mensaje a sus fans en México: