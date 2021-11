Puro merol: Slipknot revienta los amplificadores con su nueva rola “The Chapeltown Rag”

No cabe duda de que el 2021 es el año de los regresos musicales. En los últimos meses y semanas nos ha tocado ver de vuelta un montón de conciertos y festivales, y la verdad es que nos pone contentos porque estamos seguros que muchos los extrañaban. Sin embargo, muchos artistas también aprovecharon este tiempo sin presentaciones para volver a los escenarios, aunque hubo quienes nos dejaron con el ojo cuadrado. Como el caso de Slipknot, que regresaron con todo y rola nueva.

Como recordarán, en 2019 la banda de Iowa estrenó su sexto material discográfico, We Are Not Your Kind. Con este álbum, dieron una enorme gira mundial para presentarlo frente a los miles de fans que tienen, pero luego de la llegada del coronavirus a nuestras vidas, pararon todos los planes inmediatos que tenían. Durante todo ese tiempo, Corey Taylor lanzó su primer disco como solista, CMFT (por cierto, a continuación les dejaremos la plática que tuvimos con él al respecto) y no supimos mucho de la agrupación.

Slipknot regresa con la poderosa rola “The Chapeltown Rag”

Sin embargo, y contra todo pronóstico, Slipknot dio señales de vida este 2021. Resulta que en septiembre, la banda volvió a los escenarios para dar conciertos en varios foros de Estados Unidos. Pero lo más interesante de todo esto es que hace unos días, varios fanáticos notaron que el grupo creó un misterioso sitio que al ingresar había varios gráficos que cuando se reproducían, tres tenían fragmentos de lo que parecía ser una nueva canción y bien podrían ser parte de su siguiente disco.

Finalmente y luego de mucho misterio, este 5 de noviembre y para sorpresa de todos, la banda estrenó una rola llamada “The Chapeltown Rag”. Se trata de un tema que inicia con un ritmo oscuro pero conforme pasan unos cuantos segundos, la agrupación se deja ir con todo gracias a unos riffs bastante pesados y los guturales de Corey Taylor que nos dan ganas de armar un moshpit. Si esperaban música nueva de los de Iowa, seguramente estarán muy contentos con esta canción porque tiene el sonido crudo que extrañábamos.

Esta canción habla de temas actuales

Sobre la canción, en la cuenta de Instagram del KnotFest, Taylor comentó lo siguiente: “Es un clásico de Slipknot y es frenético. Pero en cuanto a las letras, se trata de hablar de las diversas manipulaciones que pueden producirse cuando las redes sociales se encuentran con los propios medios de comunicación. Y las diferentes formas en que estas manipulaciones pueden intentar llevarnos en diferentes direcciones, en el hecho de que todos nos estamos convirtiendo en adictos a ello, lo cual es muy, muy peligroso”.

Por ahora, Slipknot no ha confirmado si esta rola formará parte de su próximo material discográfico, aunque Corey Taylor en diversas entrevistas mencionó que se viene en camino un nuevo disco. Solo queda esperar a que revelen más información al respecto, pero mientras eso pasa, dejen lo que están haciendo, corran por sus audífonos, trépenle a todo el volumen y pónganse a headbanguear como si no hubiera un mañana escuchando “The Chapeltown Rag”, la nueva canción de esta bandota: