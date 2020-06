¡Slipknot va a transmitir gratis su película ‘Welcome To Our Neighborhood’!

Le hemos buscado por todos lados la posibilidad de ver a Slipknot una vez más en vivo y simplemente no se nos hace. Los disturbios ocurridos en el Knotfest a finales del año pasado nos dejaron a sólo una horas de poderlos ver. Por otra parte el coronavirus hizo lo suyo y se tuvo que cancelar su presentación en Machaca. En fin… Lo bueno es que no todo está perdido. Slipknot acaba de anunciar que va a transmitir su película clásica Welcome To Our Neighborhood como parte de su serie de videos en curso.

Lanzada originalmente en el ya lejano 1999, la película presenta videos grabados por ellos mismos detrás de cámaras, entrevistas y hasta el vídeo musical de “Spit It Out”. “Wait And Bleed” y “Surfacing” son presentadas como canciones en directo.

Slipknot se pone las pilas y le entrega a sus fanáticos un día especial para conmemorar los 21 años de su álbum debut homónimo lanzado el 29 de junio de 1999. La banda icónica de Iowa transmitirá Welcome To Our Neighborhood en el sitio web oficial de Knotfest.

Marking the 21st anniversary of the groundbreaking 1999 self-titled debut album, Knotfest will be streaming @slipknot‘s Welcome to Our Neighborhood this Friday at 2PM PST/5PM EST. Exclusive throwback designs now available.https://t.co/LLXSbNLqIC — KNOTFEST (@KNOTFEST) June 25, 2020

La descripción oficial de la película dice: “La gente quería ver qué hacía que SLIPKNOT funcionara, y, listos para eso o no, la banda entregó con el DVD completo ‘Welcome To Our Neighborhood’. Un estudio en las raíces de SLIPKNOT, que incluye sus primeros videos musicales y entrevistas y material detrás de cámaras”.

¿Cuando voy a poder ver esta chulada de película?

La paciencia es una virtud muy importante que se tiene que trabajar a lo largo de los años. Afortunadamente nada de lo que acabo de escribir importa porque Slipkot va a transmitir su película el día de mañana 26 de junio. Te recomendamos que a las 3-3:30 p.m. empieces a calentar el cuello porque el headbang empieza exactamente a las 4 p.m.

En otras noticias, Slipknot anunció la edición virtual de Knotfest a fines del mes pasado, y hasta el momento ha emitido sets de Lamb Of God, Megadeth y Trivium.

También deben recordar que están a tiempo de armar su propia máscara de Slipknot para tener la posibilidad de ganar una plática con el gran Shawn “Clown” Crahan mientras usan tu diseño ganador. Aquí te dejamos todos los detalles que necesitan para entrar a este increíble concurso. Igual si no ganan, ya tienen el aditamento perfecto para cuando Slipknot venga a México el próximo año.