Snoop Dogg cambia el rap por el blues en “Nipsey Blue”, un tributo a un viejo amigo

Los que saben lo que es perder a un buen amigo, se podrán identificar el día de hoy con Snoop Dogg. El rapero californiano, ha hecho a un lado los beats inspirados en Dr. Dre y los ha cambiado por el blues de Dorothy Moore para recordar y honrar a su viejo amigo Nipsey Hussle en su nueva canción “Nipsey Blue”.

Mañana, 15 de agosto, habría sido el cumpleaños número 35 de Hussle, sin embargo, el rapero, activista y emprendedor, fue asesinado el 31 de marzo del año pasado. Para recordarlo, Snoop lanzó esta nueva versión de “Misty Blue”, el clásico de 1976 de Dorothy Moore. Básicamente, Snoop se avienta un dueto con Moore para silenciarla en algunas palabras que hablan de su viejo amigo.

“Bebé”, es silenciada por “homie”, por ejemplo. La combinación de ambas voces, aunque es un dueto que jamás imaginaríamos, suena bastante bien. La voz ronca de Snoop Dogg por fumar tanta hierba se lleva muy bien con la voz soprano de Moore finalizando con una canción emocional y bastante lejana a lo que nos tiene acostumbrados el rapero.

Nipsey Hussle

Antes de ser asesinado el 31 de marzo de 2019, Nipsey Hussle construyó su reputación a partir de mixtapes abrasadores de g-funk, activismo comunitario, un espíritu empresarial agudo. Durante su carrera, lanzó cinco discos, incluído el exitoso Victory Lap de 2018. Snoop no solo colaboró con Nipsey, sino que tomó al rapero bajo su protección.

También puedes leer: ¡AVÍSENLE! SNOOP DOGG DIJO QUE NUNCA HA VOTADO PORQUE PENSABA QUE NO PODÍA

En una entrevista de 2010 con Complex, Nipsey habló sobre la profunda influencia de Snoop Dogg. “Snoop no me pidió que firmara con él, no me pidió un porcentaje porcentaje, no me pidió un corte, y más o menos simplemente tomó su visibilidad y su celebridad y co-firmó y habló muy bien de mí en lugar de ser como ‘Oh, que se joda este joven negro”.

Siempre hablando de él les recuerda a mí’. Él me abrazó, me incluyó en su proyecto, intentó dar un paso atrás, prepararme el escenario y ponerme en los lugares del espectáculo. Cada vez que veo a Snoop, se queda en 100. Por eso respeto a Snoop incluso más allá de la música, como una persona”, finalizó.

También puedes leer: VAN VARIOS ROUNDS: CONOCE LA HISTORIA COMPLETA DE LA PELEA ENTRE SNOOP DOGG Y TEKASHI 6IX9INE

Snoop es solo el último artista en rendir homenaje a Nipsey Hussle. A principios de este año, Meek Mill lanzó “Letter to Nipsey”, mientras que en los Grammy lo honraron con una actuación de tributo repleta de estrellas.

Durante esta cuarentena, si hay alguien que nos ha dado de qué hablar, ese es el Doggfather. Afirmó que Eminem no es uno de sus “10 mejores raperos de todos los tiempos”, se metió en una buena pelea con Tekashi 6ix9ine por su canción posterior a la prisión y dijo que le habían “lavado el cerebro” para que pensara que no podía votar… Nada que no te esperarías de él.