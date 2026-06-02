Soda Stereo: Ecos vino a la México hace unos meses, pero los miembros restantes de la banda saben que acá hay fanaticada recia que chance no pudo verlos o de plano quiere verlos nuevamente.

El espectáculo abrió una nueva fecha en la CDMX para finales de este 2026, una vez más en el Palacio de los Deportes, para que no se queden con las ganas.

Así se vio Soda Stereo: Ecos en la primera fecha en la Ciudad de México en abril del 2026. Foto:cortesía OCESA/Liliana Estrada.

Soda Stereo: Ecos regresará a México… checa la preventa, posibles precios y más

Anótenle en su agenda: la nueva fecha es para el lunes 23 de noviembre. Sí, va a ser fin de semana tendido si en una de esas planeas ir a Corona Capital 2026, y luego al nuevo show de Soda Stereo.

¿Van a armar los boletos? Bueno, pues atentos que la preventa iniciará el viernes 5 de junio, para luego abrir la venta general el 6 de junio. En ambos casos, la compra se habilitará en Ticketmaster a partir de las 11 am.

Anuncio oficial de Soda Stereo en México. Foto: OCESA.

Los precios de los shows pasados

Ahora bien, ¿en cuánto andarán los boletos para Soda Stereo: Ecos en la Ciudad de México? Los precios en la primera visita rondaban entre $1300 y $2300. Checa aquí la lista de los costos (con cargos).

Nivel A (general de pie): $2,356 pesos.

Nivel B (grada a partir de esta letra): $3,100 pesos.

Nivel C: $2,418 pesos.

Nivel D: $1,550 pesos.

Nivel E: $1,364 pesos.

Habrá qué ver si los precios se mantienen o si habrá algún ajuste. Actualizaremos esta info cuando se den a conocer los precios oficiales.

El setlist que tocó Soda Stereo en los primeros shows

En una de esas, ¿creen que la banda (o bueno, los miembros restantes y el holograma de Cerati) le varíe a las canciones?

Nomás para que tengan el dato, aquí les dejamos el setlist que Soda Stereo tocó en México en los shows de Ecos del pasado mes de abril de 2026.

Ecos

Juego de seducción

Nada personal

Hombre al agua

Ella usó mi cabeza como un revólver

Luna roja

Toma la ruta

(En) el séptimo día

En la ciudad de la furia

Sobredosis de TV

Persiana americana

Un misil en mi placard

Planeador

Final caja negra

Primavera 0

Prófugos

De música ligera

Canciones como “Cuando pase el temblor”, “Zoom” o “Zona de promesas” aparecen en los setlist, aunque solo como reproducciones de sonido con visuales en 3D.